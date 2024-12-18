Вы тоже приложили руку к его смерти: Гобземс напомнил нацактивистам, как они травили Тимму

"Часть латвийского общества, особенно равнодушное и самовлюбленное баскетбольное сообщество и особенно те, кто в своем безумии кричал о Тимме как о предателе Латвии, несут ответственность за смерть Яниса Тиммы вместе с его бывшей женой.

Тимма выбрал Россию не из-за политики, а потому что построил там семью, которую, как мы знаем, пытался сохранить, хотя и напрасно. Он потерял свое имущество, свою семью из-за потребности к обогащению у очередной убийцы. Таких женщин много, и не все настолько сильны эмоционально, чтобы такое выдержать. В Латвии также много женщин-убийц, заводящих дела о фальшивом насилии, грабящих своих супругов и разрушающих их жизни. Поверьте, их достаточно. Но здесь, в своей слепой злобе, глупости и равнодушии, ей помогла целая куча народа.

Тимма мне никогда не нравился ни как спортсмен, ни как пример для подражания. Но, как ни крути - нужно прекращать слепую ненависть. Кто следующим будет загнан в могилу из-за равнодушия, злобы или безумия?", - рассуждает Гобземс.

В комментариях с ним многие согласились:

"Латвийские СМИ, латвийское общество, все те, кто сидят и лают и лают, как брошенные псы, плюс проблемы в семье, и в конце результат плачевный".

"Вот также и Майриса Бриедиса тоже все время называют предателем. Вот только не совсем понятно, что он предал. Я очень надеюсь, что люди задумаются и Майрис силен не только внешне, но и внутренне".

"Организовать убийство помогла тупость латвийских СМИ и баскетбольного сообщества, хорошо оплаченных Седаковой наемных убийц. Такое могло бы произойти и в Латвии, если бы баба захотела... деталей не узнать".