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«Последние пять лет он был без работы»: раскрыты детали о мужчине, убившем свою дочь и мать в Марупе

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 17:32

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Страшная трагедия произошла в минувшие выходные в Марупе на улице Малиню - мужчина убил свою дочь и мать, после чего покончил с собой. Полиция ведет расследование и скупо делится деталями в интересах следствия, но программа Degpunktā раскрывает некоторые подробности это громкого дела.

В жилом комплексе на улице Малиню проживают несколько молодых семей. Там же длительное время жил 48-летний мужчина - в программе его называют Григорием - вместе с женой, десятилетней дочерью и матерью.

Соседи описывают его как спокойного и тихого человека, возможно, немного смешного, но с его стороны никто и никогда не замечал агрессии . В последние пять лет он был без работы, однако у семьи никогда не было проблем с деньгами.

"Я знаю, что произошла большая трагедия. Здесь погибли три человека, и все. Я говорила с полицией, они сказали, что это девочка, ее отец и бабушка. Но что именно произошло, я не знаю. Это была абсолютно нормальная семья, без каких-либо проблем. Все они были очень дружелюбные, добрые. Мы живем здесь вместе десять лет, никаких проблем с ними никогда не было", - рассказывает журналистам соседка.

В субботу жена Григория уехала в магазин, а около девяти вечера, вернувшись домой, увидела страшную картину. На полу лежали тела ее дочери, свекрови и её мужа.

"Судя по всему, мужчина сначала убил двух членов своей семьи, а затем совершил самоубийство. Во время первичного осмотра на месте происшествия было найдено и изъято оружие, предположительно, использованное для совершения преступления. Оружие, скорее всего, было приобретено нелегально, так как на имя членов семьи не зарегистрировано никаких официальных единиц оружия", - сообщил начальник отдела раскрытия и предотвращения убийств Государственной полиции Евгений Семенов.

По факту трагедии начат уголовный процесс об убийстве при особо отягчающих обстоятельствах. Мотивы преступления будут выяснены в ходе расследования, но ранее семья не попадала в поле зрения полиции.

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