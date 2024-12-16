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«Она должна извиниться!» Наталья Абола обозвала латышей нацменьшинством?

Редакция PRESS 16 декабря, 2024 11:50

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«31-го декабря в эфир на ЛТВ7 выйдет ПОСЛЕДНИЙ выпуск Новостей на русском языке. Прекращение вещания на русском языке в эфире ОБЩЕСТВЕННОГО телевидения вполне логично в свете активизации русофобских действий агрессивного национального меньшинства», - написала на своей странице в Facebook известная телеведущая и продюсер Наталья Абола. Её заявление вызвало волну гнева у нацактивистов. Ситуацию в «Неаткариге» прокомментировали политолог Филип Раевскис и социолог Айгарс Фрейманис.

«Ошибка» Аболы всё еще находится на её ФБ

«Я понимаю, что пыталась сказать Наталья Абола. Но нужно же думать, что говоришь. На мой взгляд, она пыталась сказать, что агрессивным является меньшинство. Но сказала то, что сказала и это серьезный промах - назвать латышей «агрессивным национальным меньшинством», - сказал Раевскис. Он добавил, что все иногда говорят что-то «неправильно», но в данном случае он не видит, чтобы Абола исправила свою ошибку. И действительно: в аккаунте Аболы в ФБ эту «ошибку» можно найти до сих пор.

«И следующе, что нужно отметить: возможно, она таким образом проверяет воду, - говорит Раевскис, - потому что скоро предстоят выборы в самоуправление». Давайте посмотрим шире: что произошло на съезде партии «Согласие»? Вернулась старая риторика: давайте защищать, давайте представлять... По сути, участники съезда вернулись к защите русского языка и представлению интересов русскоговорящих. Они поняли, что ничего не могут сделать, кроме как разделить общество, потому что, видите ли, их ущемляют». Текст Аболы - продолжение этой тенденции».

Курс «Согласия» на «оборону» и «представительство» объясняется еще и тем, что многие сторонники этой политической партии перешли в политическую партию Росликова «Стабильности!». «Поэтому «Согласие» довольно сильно поредело, - продолжает Раевский, - да и до этого она уже теряла сторонников с каждым годом. Идея «согласия» начали терять свою актуальность, многие русские выучили латышский язык, стали отдавать своих детей в латышские школы, многое другое стало важнее. Но потом появилось желание мобилизоваться, отобрать голоса у Росликова».

Будет ли Рижская дума как-то реагировать на выпад Натальи Аболы? Ведь в Рижской думе есть Комиссия по этике, в которую входят, например, Дзинтра Гека, Айнарс Баштикс, Лайма Гейкина, Иева Бранте, Рита Нашениеце и другие известные общественные деятели. Раевскис считает, что на этот раз реагировать не стоит: «Конечно, люди вроде Аболы надеются, что Нацблок сейчас выпрыгнет из штанов от возмущения. На мой взгляд, отношение должно быть как к грубому человеку... Разве мы выходим на улицу, если слышим, как ругается пьяный человек? Полиция разберется! Должны ли мы реагировать политически на каждого грубияна? Ну, нет. Отсутствие реакции пошло бы на пользу всем нам, потому что предотвратило бы популяризацию подобных высказываний. Но не исключено, что существует внешний, поддерживающий спонсор таких высказываний, цель которого - как можно сильнее испортить общественную и политическую атмосферу в Латвии».

Фрейманис: не будет никаких иллюзий

«Текст Натальи Аболы прозвучал просто ужасно, - начинает Айгарс Фрейманис, - видимо, она действительно считает латышей меньшинством в Латвии. Если я не ошибаюсь, в 1979 году это была очень горячая тема, когда о латышах впервые заговорили как о меньшинстве. Конечно, об этом нельзя было много говорить, потому что у нас была «дружба народов»».

Возможно, именно тогда расцвела идея русского большинства, и именно поэтому она пустила глубокие корни. «Например, мне не совсем понятно, является ли Ольга Князева, которая работает на LR 4 и ведет репортажи на русском языке, гражданкой России или нет. Мне трудно представить, что гражданка враждебной страны, работающая в государственных СМИ Латвийской Республики, что-то рассказывает местному населению. Это звучит совершенно абсурдно. Одна дама выкладывает все, что она думает о латышах и о том, какими должны быть языковые отношения. На самом деле очень хорошо, что она говорит открыто: не будет никаких иллюзий по поводу того, что они думают о нас как о меньшинстве».

Фрейманис считает, что Рижская дума должна отреагировать на оскорбительный текст Аболы. «Наверняка будут попытки принизить значение этого выражения, будут разговоры о том, что эти слова были вырваны из контекста и что унижают не всех носителей латышского языка, а только некоторых», - сказал Фрейманис.

Он также вспомнил, что в свое время услышал где-то заявление о том, что якобы даже Карлис Улманис говорил в Латгалии по-русски. «Я откопал эту речь. Думаю, она есть и в архивах Латвийского радио. Он действительно говорил по-русски. Но его позиция была очень хорошо понятна. Он говорил по-русски с русскими как с меньшинством, потому что они не чувствовали себя комфортно в Латвии - они были настоящим меньшинством. Послание Улманиса было таким: будьте лояльны к Латвии, потому что Латвия дает вам хлеб, Латвия позволяет вам здесь жить».

Фрейманис напоминает, что латыши проснулись как доминирующая нация относительно недавно, а еще во второй половине XIX века латышский язык был фактически подавлен. Не будем говорить о годах русской оккупации, когда все дела велись исключительно на русском языке. Все было на русском! «И даже сейчас в Латвии есть люди, которые пытаются навязать господство русского языка. Это крайне травматичный момент. Но наше вечное удивление остается: прошло уже более 30 лет с тех пор, как мы вернули себе свободу, но все равно откуда-то появляются те, кто хочет повторить неприятные исторические события».

Остается надеяться, что Наталия Абола извинится перед нами, латышами, за оскорбительное обзывательство. Но, глядя на последние события, вряд ли наши надежды оправдаются: никто ни перед кем не извинияется. Качество признавать свои ошибки, похоже, выпало из поведенческой корзины не только политиков, но и некоторых эфирных деятелей.

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