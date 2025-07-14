Совсем нет кадров или что? БПБК сможет возглавить лицо с судимостью за преступление по неосторожности

Это предусмотрено поправками к закону о БПБК, решение о которых будет принимать правительство во вторник, 15 июля.

На данный момент законом предусмотрено, что в кандидаты на должность начальника БПБК можно выдвинуть человека, которое не было наказано за совершение преступного деяния (независимо от снятия или погашения судимости), осуждено за совершение преступного деяния с освобождением от наказания, не привлекалось к уголовной ответственности, кроме случаев привлечения, когда уголовный процесс был прекращен на реабилитирующем основании. Эти же условия распространяются и на сотрудников БПБК.

Закон также будет дополнен нормой, предусматривающей исключение: комиссия, созданная начальником БПБК, сможет разрешить лицу, наказанному за умышленные преступные деяния, претендовать на должность сотрудника (но не начальника) бюро, если с момента, когда лицо было осуждено или когда было принято решение о прекращении уголовного процесса на нереабилитирующем основании, прошло не менее пяти лет, а если за этот срок судимость не погашена или не снята - с момента, когда это произошло.

Разработчики законопроекта поясняют: изменения необходимы, помимо прочего, по той причине, что в других правоохранительных органах разрешается работать лицам, наказанным за преступное деяние, совершенное по неосторожности. Причем авторы ссылаются на Сатверсме и принцип равенства, закрепленный в 91-й статье. Они заявляют, что задача принципа равенства состоит в том, чтобы обеспечить осуществление такого требования правового государства, как всеобъемлющее влияние законов на всех людей и применение закона без каких-либо привилегий.

Конституционный суд, толкуя 91-ю статью Сатверсме, признал, что принцип равенства запрещает госорганам издавать такие нормы, которые без разумного основания допускают различное отношение к лицам, находящимся в одинаковых условиях и в условиях, сравнимых по определенным критериям.