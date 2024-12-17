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Это несправедливо! Уехавшие из Латвии налоги не платят, а медицинскими услугами пользуются: мнение

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 18:31

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Scanpix/ Photo: Harald Tittel/dpa

Латвийская система здравоохранения уже много лет сталкивается с различными проблемами, однако одной из наиболее актуальных и политически сложных тем является доступ граждан Латвии, проживающих за рубежом, к государственным медицинским услугам. Этот вопрос обсуждался также в программе TV24 “Preses klubs”, где свои мысли высказал председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревальдс.

«Это не новая проблема», — отметил Марис Ревальдс, напомнив, что ранее было две серьезные попытки решить вопрос, как граждане, проживающие за рубежом, используют латвийскую систему здравоохранения. К сожалению, эти попытки потерпели неудачу, несмотря на справедливую идею, что система здравоохранения должна основываться на налоговых отчислениях, которые выплачивают жители Латвии. Ревальдс подчеркнул, что это несправедливо, когда люди, которые живут и платят налоги в других странах, используют медицинские услуги, финансируемые латвийскими налогоплательщиками, тем самым увеличивая очереди и осложняя доступ к услугам для местных пациентов.

Он пояснил: «Те, кто зарегистрирован за границей, — это примерно 200 тысяч человек, но фактически услуги за год используют около 12 тысяч, то есть 6% от этого числа». Хотя эта цифра кажется небольшой в процентном выражении, в абсолютных числах это значительная нагрузка на латвийскую систему здравоохранения, где проблемы с доступностью итак являются болезненными.

Ревальдс отметил, что многие проживающие за рубежом используют Латвию как удобное место для плановых медицинских обследований. «Они планируют свою жизнь так, чтобы лечение в Латвии было удобным. Для них всё происходит ‘красиво и гладко’», — добавил он. Кроме того, часть выбирает платные услуги, а другие, пользуясь государственными услугами, на самом деле не платят налоги в Латвии.

Политические трудности и возможные решения

Предыдущие попытки ввести более строгие ограничения для проживающих за рубежом были заблокированы, в значительной степени по политическим причинам.

«Они — электорат», — отметил Ревальдс, ссылаясь на то, что граждане, живущие за границей, участвуют в выборах, и политикам часто неудобно принимать решения, которые могут быть для них неблагоприятными.

Тем не менее, ситуация требует продуманного решения, которое одновременно уважало бы интересы латвийских налогоплательщиков и обеспечивало доступное медицинское обслуживание для тех, кому оно действительно необходимо. Ревальдс подчеркнул, что основные проблемы системы здравоохранения — это доступность: длинные очереди, финансовые барьеры и региональное неравенство. Эти проблемы затрагивают как местных жителей, так и тех, кто пытается получить помощь из-за рубежа.

Латвийской системе здравоохранения необходимы структурные изменения для решения проблем с доступностью и обеспечения справедливости среди налогоплательщиков. Как отметил Марис Ревальдс, в этом процессе важно не только разработать устойчивые решения, но и проявить политическая смелость.

«В целом нужно поддерживать латвийских налогоплательщиков и думать о пациентах», — подчеркнул он. Латвийским политикам предстоит оценить, как сбалансировать интересы местных жителей и права граждан, проживающих за рубежом, чтобы система была справедливой и эффективной.

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