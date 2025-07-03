Ужас на берегу речки Ланги: преступления 60-х

Они хотели пожениться

В советские времена Лиго не было официальным праздником. Те, кто застал 60-70-е годы прошлого века, помнят, что накануне Яновой ночи даже в Риге начальство отпускало людей с работы пораньше. Что уж творилось на селе или в богатых рыболовецких колхозах? Там администрация устраивала пышные праздники, выставляя пиво и закуску за счет предприятий. А если самая короткая ночь в году приходилась на субботу и воскресенье - официальные выходные, то тогда улицы Риги пустели, все горожане стремились выехать за город.

Также на природу собралась отправиться и работница фабрики «Большевичка» (было когда-то такое предприятие легкой промышленности, чьи корпуса располагались на Ганибу дамбис в Риге) Оксана вместе со своим парнем Шамилем - водителем одного из рижских автопредприятий. Парочка планировала посидеть у костра, переночевать в палатке, а на следующий день вернуться по домам.

Мать Оксаны подозревала, что кавалер ее дочери намеревался в столь романтической обстановке сделать предложение руки и сердца, так как все дело шло к свадьбе. Молодые прихватили палатку, взяли рюкзаки и устремились на железнодорожный вокзал, чтобы успеть на электричку до Саулкрасты, отправлявшуюся в 18.15.

Однако на следующий день они не вернулись. И в понедельник их тоже не было. Во вторник родители парня и девушки уже пошли заявлять в милицию о пропаже молодых людей. Они указали в заявлении, что Оксана и Шамиль собирались выйти на станции Лиласте и разбить палатку где-нибудь поблизости в лесу.

Тогда эти места были куда менее обжиты, чем сейчас. Район разбили на квадраты и приступили к поиску. Он продолжался несколько суток, пока удалось выйти на место, где устроили свою романтическую Янову ночь влюбленные. И она оказалась для них последней.

Убиты выстрелами из охотничьего ружья

Тело девушки нашли непосредственно возле палатки, а парня - несколько в стороне. По всей видимости, он бросился к стрелку и тут же был убит. Убийца использовал картечь, которая применяется, к примеру, для охоты на кабанов. Тела уже успели обглодать лесные звери. Но по степени разложения тел судебно-медицинский эксперт определил, что смерть наступила 5-7 дней назад.

Скорее всего, убийство произошло 24 июня, во второй день Лиго, так как палатка была разбита, на полу расстелено одеяло, разложены подушки. Был разожжен и костер, пепелище его осталось. Девушка была убита выстрелом в голову, а парень - выстрелом в грудь. Местонахождение стрелка тоже удалось установить. Он оставил после себя окурок от сигареты «Элита". Затем подошел к палатке, но взял только деньги.

Следователь поинтересовался у родителей, сколько денег взяли с собой их дети, отправляясь на пикник. Оказалось, что у них было с собой около 10 рублей. Их и забрал убийца. Но зачем было убивать из-за такой не слишком большой суммы? В чем причина столь бессмысленной жестокости?

Это и предстояло выяснить следствию. Однако улик после себя он оставил крайне мало. Как часто бывает в Янову ночь, тогда шел дождь, правда, небольшой. Но почва была мокрой, и удалось идентифицировать следы убийцы. Он носил резиновые сапоги 44-го размера. По характерным отпечаткам выяснилось, что обувь была произведена на фабрике «Красный квадрат". Но в те времена чуть ли не все латвийские охотники и рыбаки носили эту обувь. На сигарете был характерный прикус. Но этим все и ограничивалось.

К счастью, сыщикам повезло. На месте преступления нашли обрывок газеты, которая, по всей видимости, использовалась в качестве пыжа. При внимательном рассмотрении оказалось, что это обрывок страницы из журнала Dadzis. Выходил в тогдашние времена такой сатирический журнал на латышском языке. На полях страницы эксперты обнаружили написанную химическим карандашом цифру 6. Раньше, когда каждый выписывал по нескольку наименований газет и журналов, почтальоны писали подобные пометки, чтобы знать, кому доставлять корреспонденцию. Но число подписчиков сатирического журнала исчислялось тысячами. Кто из них носит обувь 44-го размера?

Район поиска расширили. И на ближайшей проселочной дороге обнаружили следы от покрышек легковой автомашины. Как установил эксперт, это был «москвич» 407-й модели. Дождь тогда прошел только на Лиго. Место было болотистое, вот следы и остались. С отпечатков следов сделали гипсовые слепки. Хотя, было неясно, может быть, это машина вообще не имела отношения к делу.

Что он делал в лесу?

Что человеку было делать в лесу? Оставался вариант, что это был браконьер, который устанавливал сети на озере. Хотя в советские времена наказания за лов рыбы сетями были не столь суровыми, как сейчас, но это мог быть мотив. Осмотр места преступления заканчивался, когда под сосной обнаружили какую-то ямку.

Было видно, что совсем недавно ее кто-то раcкапывал. Вероятно, здесь был какой-то тайник. Значит, отдыхающие могли каким-то образом его раскрыть, и за это их и убили. Но все это были только предположения. Надо было искать человека.

Поиск решили вести по трем направлениям. Прежде всего надо было вычислить подписчика журнала Dadzis, проживающего в доме или квартире под номером шесть. В семье должен быть мужчина, который носит обувь 44-го размера и имеет характерный прикус. Также оставалось проверить всех владельцев «москвичей", проживающих в Риге и Рижском районе. Оставались еще и владельцы ружей, которые тогда тоже состояли на учете. И, наконец, в рыбнадзоре можно было установить заядлых браконьеров.

Работу пришлось проделать большую. И она увенчалась успехом. Сложив воедино все направления поиска, удалось установить подозреваемого. Им оказался некий Янис, проживающий в Царникаве. Его жена выписывала журнал Dadzis, он был зарегистрированным владельцем охотничьего ружья, и его калибр соответствовал пулям, которыми были убиты Оксана и Шамиль. Мало того, он был владельцем автомобиля «Москвич-407» и вдобавок привлекался к административной ответственности за незаконную ловлю рыбы сетью.

Было получено разрешение прокурора на обыск в доме подозреваемого. Он продолжался несколько часов. Мужчина спрятал ружье на чердаке в специально оборудованном тайнике, но его оперативники нашли. Обнаружили и журнал Dadzis с вырванной страницей. Да и прикус у задержанного был точь-в-точь такой же, как на обнаруженном на месте преступления окурки сигареты.

Баллистическая экспертиза подтвердила, что именно из этого ружья были сделаны те самые роковые выстрелы. Пришлось злоумышленнику во всем признаваться. Он показал на допросе, что действительно в тот день приезжал к своему тайнику, оборудованному под деревом.

«У меня уже в свое время ваши же конфисковывали драгоценности, - рассказывал Янис, - вот я и выбрал тайник в лесу. Но эти отдыхающие меня заметили. Не мог же я в очередной раз лишиться всех своих сбережений? Вот они за свое любопытство и поплатились".

Суд оставил жизнь обвиняемому. Ему удалось доказать, что парня он убил в целях самообороны, так как тот бросился на него с ножом. Нож убийца забрал. Его обнаружили во время обыска, и родственники подтвердили, что он действительно принадлежал Шамилю. За двойное убийство суд приговорил Яниса к двенадцати годам лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР