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Если вы хотите быть латвийцем: советы нелатышам — от Ринкевича и Силини (11)

© LETA 3 июля, 2025 11:55

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LETA

Латвии необходимо оценить, насколько эффективными были программы интеграции, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич.

На просьбу прокомментировать недавно опубликованные исследования, в том числе о политических взглядах русскоязычного населения Латвии, президент Латвии заявил, что многие жители все еще ждут, чем закончится война в Украине, и, вероятно, поэтому неохотно отвечают на некоторые вопросы.

«Я хочу послать всем этим людям четкое послание. Если вы живете в Латвии, если вы хотите принадлежать к Латвии, то самым важным вопросом является верность Латвии, государственному языку, Конституции и ценностям», — заявил Ринкевич.

По его мнению, в силу разных политических причин в стране задержалась реформа образования и другие вещи, которые сейчас внедряются и медленно, с трудом, но работают, но на это нужно время. Президент добавил, что мы должны бороться с различными элементами исторической и современной пропаганды, что в эпоху социальных сетей непросто.

По словам Ринкевича, даже при обсуждении государственного бюджета есть основания оценивать, насколько эффективными были инструменты, которые латвийское государство использовало для программ интеграции за последние десять лет, что сработало, а что нет.

«В это очень эмоциональное время, когда идет война, когда мы видим, что происходит в Украине — российская агрессия, объем пропаганды — не стоит ожидать чудес и того, что что-то изменится за год-два. Я думаю, что в какой-то момент это станет решающим вопросом для многих, кто действительно хочет видеть себя в Латвии», — подчеркнул президент Латвии.

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что у русскоязычных все еще есть возможность изучать латышский язык, что часто упоминается как одно из препятствий для успешной интеграции в латвийское общество. Также была введена «единая школа», что означает, что все школы обязаны преподавать на латышском языке.

«В Латвии государственный язык — латышский. Мы уважаем права человека в отношении прав меньшинств. Это исторически было чрезвычайно сложным вопросом для Латвии», — заявил премьер-министр.

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Комментарии (11) 138 реакций
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