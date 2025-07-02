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«Никто не говорит на латышском! Где же закон?» Заведение только открылось и уже возникли претензии (5)

Редакция PRESS 2 июля, 2025 09:23

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LETA

В недавно открывшейся закусочной с кебабами в Тукумсе иностранные работники не говорят на латышском языке, сообщили передаче Bez Tabu местные жители. Журналисты программы также убедились, что и в аналогичных заведениях в Риге сотрудники с трудом понимают и отвечают на государственном языке.

В редакцию Bez Tabu обратились несколько жителей Тукумса с жалобами на то, что сотрудники заведения "Has Kebabs" не могут общаться на латышском языке.

– Я знаю, что это не единственное место, но я тукумчанка. Недавно открылась кебабная у станции “Tukums 1”. Ни один из работников не говорит на государственном языке! Где же закон? Разве так можно? – рассказала жительница Алла.

– Я была очень удивлена, что обслуживание здесь осуществляется только на английском. Мне стало интересно: почему я должна заказывать еду на английском? Разве никто не контролирует, как оказывается услуга при открытии такого заведения? – возмущается Даце.

Команда Bez Tabu убедилась лично: работники упомянутого заведения в Тукумсе не понимают латышскую речь и не могут ответить на элементарные вопросы о блюдах.

После визита журналистов заведение посетил представитель Центра государственного языка (VVC), который зафиксировал нарушение Закона о государственном языке — неспособность сотрудников общаться с клиентами на латышском языке на достаточном уровне. VVC начал административное дело о правонарушении.

Стоит отметить, что некоторые опрошенные жители Тукумса, пожелавшие остаться анонимными, считают претензии к заведению и его персоналу неуместными. По их мнению, даже минимальные знания латышского языка в сочетании с английским — вполне достаточны для общения. Эта же часть жителей защищала закусочную, подчеркивая, что это единственное и долго ожидаемое заведение такого типа в городе.

Bez Tabu также проверила знание латышского языка у персонала нескольких случайно выбранных кебабных в Риге. Во всех инспектируемых местах журналисты убедились: сотрудники не владеют латышским в такой степени, чтобы качественно и в соответствии с законом обслуживать клиентов.

В интервью передаче Центр государственного языка признал, что в вопросе знания латышского языка многие заведения общественного питания представляют собой «долину печали». Как языковая инспекция справляется с контролем? Как предприниматели стараются уйти от ответственности после выявления нарушений? Смотрите в видео по ссылке в начале статьи.

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Комментарии (5) 34 реакций
Комментарии (5) 34 реакций
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