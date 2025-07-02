Скамейки перевернуты, кабинки утонули, а настилы разорвало: шторм почти уничтожил морские пляжи Риги

Департамент жилищной среды Рижского самоуправления уже зафиксировал причинённые разрушения и начнёт работы по приведению пляжей в порядок, как только это станет возможным, чтобы рижане и гости города могли полноценно пользоваться возможностями активного отдыха у воды.

Сильный ветер и вызванные им волны, длившиеся несколько дней, нанесли серьёзный ущерб — деревянные пешеходные настилы разорваны на части и занесены песком, двухсторонние пляжные скамейки перевернуты, перемещены или занесены песком, кабинки для переодевания утонули в мокром песке, на подходах к пляжам образовались большие песчаные насыпи, а зоны для загара у воды по-прежнему находятся под водой.

Как только песчаное покрытие высохнет и появится возможность для въезда техники на пляжи, Департамент немедленно начнёт работы по очистке пляжей Рижского залива — расчистке подходов и настилов от песка и восстановлению инфраструктуры. Планируется завершить работы по приведению пляжей в порядок до 3 июля.

До этого времени Рижская дума призывает пользоваться другими официальными пляжами — на Даугаве или у озера Бабелите.

Всего в Риге восемь официальных пляжей — в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите, на Кипсале, а также на Луцавсале и в заливе Луцавсалы, а также 19 зон активного отдыха у воды, однако там не дежурят спасатели.