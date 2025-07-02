Зеленский лишил гражданства главу Украинской православной церкви Онуфрия

В сообщении СБУ сказано, что гражданство прекращено по материалам этой спецслужбы.

«СБУ установила, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и дальше пользоваться статусом гражданина нашего государства», — говорится в пресс-релизе.

По версии СБУ, митрополит Онуфрий поддерживает связь с Московской патриархией и «сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».

В вину Русской православной церкви спецслужба ставит поддержку войны России против Украины.

В ответ на просьбу прокомментировать заявления СБУ представитель УПЦ митрополит Климент (Вечеря) заявил Би-би-си: «Блаженнейший митрополит Онуфрий разъяснял, что у него есть только паспорт гражданина Украины». «Он никогда не обращался в государственные органы других государств по вопросу получения другого гражданства», — сказано в заявлении Климента.

Весной 2023 года митрополит Онуфрий говорил, что у него нет российского паспорта.

До этого журналисты опубликовали расследование, по данным которого предстоятель УПЦ в 2002–2003 годах получал паспорт гражданина России.

Он объяснял, что учился в Московской духовной семинарии в Троице-Сергиевой лавре. После распада СССР он де-факто имел гражданство России, но приобрел также украинское.

«Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, — заявлял глава УПЦ. — Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я оставил российское гражданство».

До войны УПЦ относилась к Московскому патриархату, а в мае 2022 года она провела собор, по итогам которого заявила о независимости. При этом дискуссии, стала ли УПЦ действительно независимой от Москвы, продолжались.

Многие епископы и священники не поддерживали отдаление УПЦ от Москвы. Митрополит Онуфрий подчеркивал, что выступил против войны и осудил российскую агрессию.