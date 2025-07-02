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Опять! Министр придумал новый налог. Боже, ну почему Америке достался Трамп, а нам Абу Хосам Мери!? (4)

Редакция PRESS 2 июля, 2025 19:45

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Министр здравоохранения Хосам Абу Мери заявил, что в Латвии возможно несколько потенциальных моделей финансирования здравоохранения. Один из них – введение специального «налога на здоровье», сообщает "Неаткарига". Такая система, по словам министра, уже действует в Словении, где, несмотря на схожее количество населения, бюджет здравоохранения почти в три раза больше, чем в Латвии.

Это один из самых ярких примеров политического мышления латвийской элиты: она при всем желании не способна ничего выдумать кроме введения еще одного налога. Давайте сравним с тем, что происходит в США, где только что Сенат (правда с минимальным перевесом) проголосовал за ключевой законопроект Трампа Big Beautiful Bill. Его утверждение приведет к  сокращению налогов для граждан США на 3,7 триллионов (нет, мы не описались - триллионов, а не миллионов и не миллиардов) долларов. Это беспрецедентный для Америки шаг, по крайней мере в ХХI веке. 

Вот некоторые положения законопроекта. 

От налогов будут освобождены чаевые. Нам это может показаться какой-то несущественной мелочью - Боже мой, чаевые!?Президент США думает о чаевых? 

Да думает, поскольку, как минимум 20 миллионов американцев работает в сфере ресторанного, гостиничного, сервисного бизнеса. При этом 50-70% всего дохода у этих людей составляют - сюрприз! - именно чаевые. В Америке чаевые это норма, негласное правило, неотъемлемая часть экономики страны. То есть 20 миллионов человек сразу, в течении года увеличат свой личный доход не менее чем на 25-30% (ставка подоходного налога). Вы бы так хотели? 

Освобождены от уплаты подоходного налога пенсии всех пенсионеров США. Ну, тут нечего даже комментировать: 65 миллионов американских пенсионеров увеличат свой ежегодный достаток на те же 25-30% отмененного подоходного налога. Не с помощью индексации пенсий в течении -надцати лет, а сразу - за год. Вы бы так хотели? 

Или вот такая мера: новый закон разрешает налогоплательщику ставить на вычеты из налогооблагаемого дохода до $10,000 в год, выплачиваемых в виде процентов по автокредитам. Да, для Латвии это может не так акутально: много ли у нас покупается новых авто? Но США - автомобильная страна. В США порядка 85% новых автомобилей и не менее 55% подержанных автомобилей покупаются в кредит. Средний месячный платеж по автозайму за новый автомобиль $729, а за подержанный $528.

Данное решение: 1) помогает людям увеличить налоговые вычеты из их дохода (то есть увеличивает их личный бюджет); 2)  помогает банкам нарастить автокредитование; 2) помогает автопроизводителям США нарастить продажи (ибо - важная деталь! - эта налоговая преференция касается только автомобилей с клеймом "сделано в США").

(Понятно, почему Илон Маск критикует этот законопроект? Потому что при отмене субсидий государства на электромобили и таких налоговых льготах на покупку обычных машин он со своей Теслой может оказаться "на морозе". Но извини, Илон - Трамп обещал закрыть всё это "зеленое сумасшествие им. Греты Тунберг" - Трамп сделал). 

Это и есть реализации программы MAGA - "Сделаем Америку снова великой". Чего невозможно сделать, не подняв американскую экономику, а экономику невозможно поднять без платежеспособного спроса населения. Вот Трамп своими решениями и создает этот спрос, вместо того, чтобы собирать деньги с людей в правительственную кубышку, а потом сливать бюджетные деньги в различные USAID.  

Трамп таким образом возрождает модель экономики президента Рейгана (1980-88 гг.). Когда Рональд Рейган давал старт своим экономическим реформам, благодаря которым во многом США обыграли СССР в экономическом соревновании Холодной войны, он сказал в обращении к нации: «Богатейте! Правительство не будет вам в этом мешать!»

Казалось бы: не надо придумывать ничего нового - бери и делай как Рейган\Трамп. Но нет, такие "простые" ходы не для нас. 

Абу Хосам Мери посылает латвийцам совершенно противоположный сигнал: если у вас есть деньги, то рано или поздно (а скорее рано) мы до них доберемся. И заберем ваши деньги для вашего же (нашего же - нужное подчеркнуть) блага. А что мы при этом будем приводить в пример - Словению, Испанию или Острова Зеленого Мыса - решим по ходу дела. 

 

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Комментарии (4) 180 реакций
Комментарии (4) 180 реакций
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