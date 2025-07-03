Тяжелая авария на Юрмальском шоссе: виновный водитель сбежал

Водитель легкового автомобиля Audi на большой скорости со вспомогательной полосы сразу же попытался встроится во вторую полосу, в результате чего водителю буса Rimi, ехавшего по этой полосе, не оставалось ничего другого, как резко затормозить.

К несчастью, прямо за бусиком ехал грузовик, которому также пришлось резко затормозить, но автобус был уже слишком близко, и произошло столкновение. Грузовик врезался в заднюю часть автобуса, в результате чего тот сделал два кувырка и упал на обочину.

Водитель Audi скрылся с места происшествия после аварии.

По предварительной информации, водитель автобуса был доставлен в медицинское учреждение с незначительными травмами. Водитель грузовика не пострадал.