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В нашем мелком море прямо у берега: латвийцев предупреждают об опасных течениях

© LETA 3 июля, 2025 18:04

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Под воздействием сильного ветра и интенсивного волнения в Рижском заливе прямо у берега могут образовываться отбойные течения — сильные подводные течения, которые образуются при возврате энергии волн в море и могут быстро унести купающихся от берега, вызвать панику и подвергнуть опасности жизнь, сообщил координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Мартиньш Вилемсонс.

В связи с этим Департамент жилищного хозяйства и среды Рижского самоуправления установил в местах купания специальные предупреждающие знаки, призывающие купающихся быть осторожными как по отношению к себе, так и не оставлять детей без присмотра.

Отбойное течение — это сильное течение, направленное от берега, которое может образоваться при сильных ветрах с берега. Местоположение течения, его силу и продолжительность невозможно предсказать с уверенностью. Оно может возникнуть очень быстро, внезапно возникая в местах, где его раньше не было.

Течение обычно образуется на той глубине, где плавают люди, а именно на глубине от 0,5 м до 0,8 м. У самого уреза воды течение обычно параллельно берегу и достигает столь значительной силы только в местах, где имеется крутой склон.

Это может быть заметно по более темной полосе между волнами, где поверхность воды кажется более спокойной, по области в воде с заметно отличающимся цветом воды, по пенистой линии с водорослями и песком, удаляющейся от берега.

Если вы попали в отбойное течение, вам следует сохранять спокойствие, стараться оставаться на плаву и плыть параллельно берегу. После того, как вы вырвались из течения или оно ослабло, вам следует плыть к берегу.

Помните, что нельзя плыть против течения к берегу. Скорость течения может быть больше скорости плавания человека. Если вы плывете против течения, вы потеряете силы.

Единый номер экстренного вызова 112.

Доцент факультета точных наук и технологий Латвийского университета, доктор геологии Янис Лапинскис отмечает, что явление отбойного течения в Рижском заливе наблюдается очень редко и при особых условиях. Для того, чтобы образовались отбойные течения, должны быть достаточно интенсивные волны, и они должны приходить к берегу более или менее перпендикулярно. Тогда каждая волна, которая подходит к берегу, приносит воду на мелководную часть, и она должна каким-то образом уйти.

Вода не стекает равномерно по всему участку берега, а образуются зоны концентрации, в которых вода стекает. Это места, где действительно может образоваться серьезное отбойное течение в относительно широкой полосе, границы которой будут не так отчетливо видны. Если человек знает море, то эти места оттока воды видны глазу — волны в этих местах как бы сплющенные, у них нет белых вершин.

Специалисты предупреждают, что всегда следует соблюдать осторожность в местах впадения рек в Рижский залив, а именно по обе стороны устья Даугавы — на пляже Мангальсала и пляже Даугавгрива, на подходе со стороны улицы Флотес, ближе к акватории Даугавы, пирсу, а также на краю устья Лиелупе, на пляже острова Буллю.
 

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