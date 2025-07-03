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CBS: США приостановили поставку оружия не только в Украину

© Deutsche Welle 3 июля, 2025 17:38

Мир 0 комментариев

США приостановили поставку оружия и боеприпасов не одной только Украине, это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США, сообщил вечером в среду, 2 июля, американский портал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам собеседника телеканала, проверка была инициирована министром обороны США Питом Хегсетом несколько недель назад по поручению президента Дональда Трампа. Цель - убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации "расставлял приоритеты в соответствии с интересами Америки", пояснил чиновник.

Источник отметил, что некоторые другие страны тоже были "переклассифицированы" - то есть выведены из числа приоритетных получателей американских вооружений и боеприпасов. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

Просьбы Украины

На фоне приостановки американских поставок Украина хочет попросить США разрешить Европе закупать американское оружие для ВСУ, пишет Politico со ссылкой на источники. По сведениям издания, несколько европейских правительств рассматривают планы по закупке американского оружия для Украины за счет собственных оборонных бюджетов. Предполагается, что эти деньги будут засчитываться в утвержденную недавно на саммите НАТО увеличенную сумму расходов стран альянса на оборону, но пока никаких твердых обязательств нет, отмечает Politico.

По словам главы комитета сената США по вооруженным силам Роджера Уикера, запрос Владимира Зеленского теперь заключается "не столько в финансовой помощи, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки американского оружия и боеприпасов".

 Европейские союзники в шоке

1 июля стало известно, что США приостановили поставки в Украину ряда критически важных боеприпасов, включая ракеты для систем ПВО Patriot. Официально это было вызвано опасениями США по поводу истощения собственных запасов американской армии. Европейские чиновники были "ошеломлены" этим решением США, писал Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным The Wall Street Journal, на момент приостановки боеприпасы находились уже в Польше. В их числе оказались более 20 ракет Patriot PAC-3, более 20 зенитных комплексов Stinger, управляемых ракет "воздух-земля" Hellfire, более 90 ракет "воздух-воздух" AIM и другие системы.

В Госдепартаменте США утверждают, что отправка оружия Украине отнюдь не приостановлена. "Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось", - сказала представитель ведомства Тэмми Брюс. По словам украинских чиновников, поговоривших с The Economist, США приостановили поставки всей военной помощи, включая снаряды и запчасти.

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