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Скоро уже начнут: на Рижском вокзале построят временные платформы для новых поездов (1)

© LETA 3 июля, 2025 15:21

Новости Латвии 1 комментариев

Строительство временных платформ на Рижском центральном железнодорожном вокзале планируется начать в середине июля этого года, сообщил в четверг председатель правления ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) Артис Гринбергс в программе Латвийского радио "В точке пересечения".

Он уточнил, что LDz приступило к реализации проекта временных платформ на 16 железнодорожных станциях, который предусматривает деревянные решения.

"В настоящее время строительство временных платформ начато на станциях Торнякалнс и Засулаукс, а следующим запланирован Рижский центральный вокзал, где строительные работы должны начаться 14 июля", - сказал руководитель LDz.

Временные платформы на 16 железнодорожных станциях планировалось установить до конца этого года, однако опыт строительных работ в Торнякалнсе показывает, что работы можно завершить раньше - в течение лета.

Временные решения необходимы на станциях, которые должны быть модернизированы в рамках проекта "Rail Baltica", но реализация проекта задерживается. Это девять станций - Рижский центральный вокзал, Торнякалнс, Засулаукс, Депо, Вагону паркс, Яняварти, Даугмале, Саласпилс и Саулкалне.

Еще шесть станций - Румбула, Дарзини, Цена, Инчупе, Кудра и Кайбала - нуждаются в решениях для облегчения посадки. Эти станции не были включены в проект модернизации платформ, так как их планировалось закрыть из-за низкого пассажиропотока.

Временные платформы необходимы и на железнодорожной станции Валмиера, чтобы обеспечить одноуровневую посадку для пассажиров эстонского железнодорожного оператора "Elron", когда начнутся рейсы между Тарту и Ригой.

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