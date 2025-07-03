Новая система оповещения об угрозах существенно дополняет действующую процедуру предупреждения жителей о грядущих опасностях. В первую очередь потому, что сообщения будут приходить прямо на телефоны, находящиеся в зоне покрытия сети латвийских операторов мобильной связи. Даже если они без SIM-карты, или если владелец не является клиентом того или иного оператора связи, или аппарат в "авиа режиме". Главное чтобы сам телефон был включен, заряжен и, желательно, обновлен до последней версии.

- Это можно сравнить с радиосигналом. Каждая вышка связи мобильного оператора становится передатчиком сигнала, а каждые телефон - его приемником. Сотовая передача охватывает все мобильные телефоны в зоне действия вышки связи, - объясняет руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс и подчеркивает: - Это не СМС. Отправка сообщения никак не зависит от подключения к сети. Оно не отправляется на каждый номер индивидуально, как сделано в других странах, что не очень эффективно. Оно автоматически приходит на все телефоны, которые находятся в обозначенной зоне.

В то же время он подчеркивает, что телефонный аппарат - это ответственность самих жителей. Именно они должны позаботиться, чтобы он был в рабочем состоянии. Тем не менее, сама технология сотового вещания далеко не новая и должна работать на телефонах произведенных за последние 10-15 лет. В том числе и на многих моделях, так называемых, кнопочных телефонов.

- Мы заботимся о центральной инфраструктуре, а каждый житель должен позаботиться о своем личном устройстве, - заявляет Арис Дзерванс, и подчеркивает, что эта технология не требует никакой активации или подключения со стороны жителей, а сами сообщения бесплатные. - Не надо подключаться к интернет банку и вводить свои коды, или устанавливать приложение. Если кто-то просит ввести для подключения к системе какие-то личные данные - это мошенничество!

Предусмотрено, что система способна работать в самых экстремальных условиях - дополнительные автономные источники питания, несколько серверов с базами данных, передача сигнала по зашифрованным и защищенным каналам связи. Решение о применении системы принимается в оперативном штабе Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), и далее сообщение немедленно распространяется среди жителей через сеть мобильных операторов.

- Большое преимущество, что теперь мы может отметить зону с конкретной угрозой. Это может быть вся Латвия, конкретный край, можно обозначить точный квадрат или контур на карте. - подчеркивает начальник Государственной пожарно-спасательной службы полковник Мартиньш Балтманис. - Сообщение получат все кто находятся в обозначенной зоне. Даже те, кто в нее въезжает через несколько часов после включения системы оповещения.

Предусмотрено несколько категорий опасности: красное предупреждение, оранжевое и желтое предупреждение, а так же пропавший ребенок. В случае красной и оранжевой угрозы сообщение сопровождается громким и довольно долгим (около 10 секунд) звуковым сигналом, которые работает вне зависимости от настроек звука на телефоне и вибрацией. В остальных случаях приходит только текстовое сообщение и вибрация. Предусмотрено, что жители получат также сообщения, когда угроза миновала. Впрочем, глава ГПСС обещает, что служба будет сообщать только о действительно важных угрозах:

- Цель в том, что если вы услышите этот сигнал, значит существует какая-то угроза. Если мы начнем сообщать об учениях и перемещении военных, погоде или о скидках в магазинах, то система потеряет свое значение, - говорит Мартиньш Балтманис.

Предупреждающие уведомления будут распространяться на латышском языке, а в некоторых случаях к ним может быть добавлен перевод на английский язык. Распространение информации на других языках, например, на русском, как это реализовано в соседней Эстонии - пока не предусмотрено.

- Дополнительные языки, конечно, добавляют ценность системе оповещения, - признает руководитель информационного центра МВД Арис Дзерванс, - Но вместе с тем и усложняют её. Мы решили сделать простую и эффективную систему. Чем проще, тем лучше.

Однако полностью искоренить русский язык из системы оповещения программистам не удалось даже несмотря на тесное сотрудничество с производителями мобильных телефонов. Как принимаются и отображаются уведомлений на смартфонах зависит от разработчика соответствующей операционной системы.

Например на устройствах Android заголовки уведомлений будут отображаться на латышском языке только в том случае, если на устройстве доступен и активирован латышский пользовательский интерфейс. А на устройствах Apple полный латышский пользовательский интерфейс в настоящее время недоступен, поэтому заголовки уведомлений будут отображаться на английском языке или на выбранном пользователем языке.

Получается, если в настройках телефона указан основной язык русский, то по крайней мере заголовок предупреждения об опасности некоторые жители смогут получить на родном для них языке, хотя основной текст будет, конечно, на латышском. В то же время представители МВД подчеркивают, что введение новой системы не отменяет остальные методы оповещения: жители всегда смогут получить полную информацию, включив телевизор или радио, прочитать на официальной странице ГПСС и дургих ведомств в интернете и в социальных сетях.

На вопрос о том, почему такой метод оповещения прямо на мобильные устройства появился только сейчас, хотя в других странах похожие системы действуют долгие годы, ответили глава МВД Рихард Козловскис:

- Главная причина - это недостаток финансирования, - он подчеркивает, что основное финансирование удалось получить из фондов Евросоюза.

Общий бюджет проекта составляет 3,2 миллиона евро, из которых 2,7 миллиона евро предоставлены Европейским фондом регионального развития, а остальные 500 000 евро - государством. Уже сообщалось, что в прошлом году Информационный центр МВД заключил договор с победителем конкурса ООО "Meditec" о дополнении системы раннего оповещения технологией сотового вещания.

Новая система полностью запущена и уже готова к использованию. Первое большое испытание, которое проверит эффективность и работоспособность, ее ждет в ноябре. Тогда в рамках плановой проверки национальной системы предупреждения все жители страны должны будут получить на свои телефоны сообщения. И смогут поделиться своим мнением - полезно это или нет - с ответственными службами.