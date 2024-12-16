Может еще ток пустить? После массового разграбления чипсов предлагаются особые меры по защите елок

Как торговый центр "Акрополь" отреагировал на это происшествие, мы уже писали. Хоть это, вероятно, и не была спланированная рекламная акция, но участники массового разграбления праздничной инсталляции скорей всего наказаны не будут - Госполиция подтвердила, что пока никаких жалоб по поводу инцидента не поступало. Тем не менее, многие пользователи соцсетей со свойственным им юмором задумались: как не допустить повторения подобного инцидента? Ведь елка из чипсов не единственная такая в Риге.

"Stokmann сегодня. Надеюсь провода под током. Они учли горький опыт Akropole", - пишет пользовательница социальной сети Facebook в группе "Женская территория". С таким комментарием сопровождается фотография, на которой инсталляция из бутылок с виски окружена колючей проволокой.

Так как доступ на "Женскую территорию" по понятным причинам есть далеко не у всех, мы опубликуем фото тут. Однако это с большой долей вероятности фейк и шутка - очевидцы, которые недавно были в торговом центре Stokmann, утверждают, что никакой колючей проволоки у елочки из бутылок не заметили.

Хотя совсем без мер предосторожности праздничное украшение не оставили - по словам посетителей магазина, сразу видно, что бутылки-то пустые! Я значит и грабить ее нет никакого смысла, и тем более окружать усиленной охраной из колючей проволоки.