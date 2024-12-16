Что грозит тем, кто разграбил ёлку из чипсов в Akropole?

Выяснилось, что ёлка из чипсов не являлась какой-то акцией и не было предусмотрено, что с неё можно что-то брать.

Представители администрации Akropole Rīga отметили, что в связи с проведением рождественского мероприятия Coca-Cola в торговом центре было необычно много посетителей, и для обеспечения порядка в торговом центре была организована дополнительная охрана, экипажи полиции, медицинский персонал и персонал по управлению объектами.

«Несмотря на дополнительные меры безопасности и порядка, посетители начали перелезать через ограждение инсталляции и самовольно брать размещенные в ней товары», - отметили представители Akropole Rīga, добавив, что в результате действий посетителей был поврежден рекламный стенд в торговом центре, и для оценки дальнейших действий планируется обратиться в Государственную полицию.

«До сих пор посетители очень ответственно относились к подобным предметам, рассматривали их и фотографировали», - отметили представители торгового центра.

Госполиция подтвердила LETA, что пока никаких жалоб по поводу инцидента не поступало.