И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Инцидент произошел стихийно - люди буквально набросились на ёлку, "украшенную" коробками с чипсами в рекламных целях.

С чего всё началось, сообщают очевидцы. Якобы кто-то из посетителей случайно зацепился за оградительную ленточку, ограждение упало и окружающие подумали, что доступ к бесплатным чипсам свободен.

Народ пошел лавиной на ёлку, сметая халявные чипсы с "веток". Подошедший охранник явно не мог справиться с потоком.

Комментаторы сообщали, что после разграбления нижних "веток", несколько молодых людей полезли на самый верх.

Кто-то недоумевал: "Когда-то на ТВ3 шла передача типа «Возможно только в России. Теперь и в Латвии?"

Другой заметил: "Ладно бы еще, неблагополучный контингент, но там была даже женщина в шубе с последним айфоном!"

-В каком обществе мы живем...

-В норковой шубе прыгать за чипсами это конечно мощно

Представители торгового центра инцидент пока не комментировали.