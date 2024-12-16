И дама в шубе с последним айфоном! Посетители ТЦ «Акрополь» разграбили ёлку (ВИДЕО)

Инцидент произошел стихийно - люди буквально набросились на ёлку, "украшенную" коробками с чипсами в рекламных целях.
С чего всё началось, сообщают очевидцы. Якобы кто-то из посетителей случайно зацепился за оградительную ленточку, ограждение упало и окружающие подумали, что доступ к бесплатным чипсам свободен.
Народ пошел лавиной на ёлку, сметая халявные чипсы с "веток". Подошедший охранник явно не мог справиться с потоком.
Комментаторы сообщали, что после разграбления нижних "веток", несколько молодых людей полезли на самый верх.
Кто-то недоумевал: "Когда-то на ТВ3 шла передача типа «Возможно только в России. Теперь и в Латвии?"
Другой заметил: "Ладно бы еще, неблагополучный контингент, но там была даже женщина в шубе с последним айфоном!"
-В каком обществе мы живем...
-В норковой шубе прыгать за чипсами это конечно мощно
Представители торгового центра инцидент пока не комментировали.