«Такого не было со времён нацистов»: в Сирии раскапывают массовые захоронения. Число жертв оценивается в 100 тысяч

Рапп сделал такое заявление после того, как посетил два массовых захоронения в городах Кутайфа и Наджха в пригороде Дамаска.

«У нас определенно более 100 тысяч человек, которые исчезли и были замучены до смерти этой машиной. Я не сомневаюсь в таких числах, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях [под Дамаском]. Мы не видели ничего подобного со времен нацистов. Мы говорим о системе государственного террора, которая стала машиной смерти», — сказал Рапп.

Рапп работает в Сирии, чтобы задокументировать свидетельства военных преступлений и помочь гражданскому обществу подготовиться к возможным судебным процессам.

По оценкам, сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление Асадом протестов против него переросло в полномасштабную войну. И Асада, и его отца Хафеза, который предшествовал ему на посту президента и умер в 2000 году, правозащитные группы и правительства уже давно обвиняют в широкомасштабных внесудебных убийствах, включая массовые казни в тюремной системе страны и использование химического оружия против сирийского народа.

Сбежавший в Москву Асад неоднократно отрицал, что его правительство нарушает права человека, и называл своих противников экстремистами.

Председатель базирующейся в США сирийской правозащитной организации Syrian Emergency Task Force Муаз Мустафа, который также посетил Кутайфу, что в 40 км к северу от Дамаска, подсчитал, что только там было похоронено не менее 100 000 тел.