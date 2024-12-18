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«Такого не было со времён нацистов»: в Сирии раскапывают массовые захоронения. Число жертв оценивается в 100 тысяч

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 14:31

Мир 0 комментариев

Раскопки массовых захоронений в Кутайфе.

По данным Стивена Раппа, международного прокурора по военным преступлениям и бывшего специального посланника США по этим вопросам, с 2013 года в Сирии пыткам и убийствам подверглись более 100 тысяч человек. Как сообщает агентство Reuters, обнаруженные массовые захоронения и другие доказательства указывают на существование государственной «машины смерти» при режиме свергнутого лидера Башара Асада.

Рапп сделал такое заявление после того, как посетил два массовых захоронения в городах Кутайфа и Наджха в пригороде Дамаска.

«У нас определенно более 100 тысяч человек, которые исчезли и были замучены до смерти этой машиной. Я не сомневаюсь в таких числах, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях [под Дамаском]. Мы не видели ничего подобного со времен нацистов. Мы говорим о системе государственного террора, которая стала машиной смерти», — сказал Рапп.

Рапп работает в Сирии, чтобы задокументировать свидетельства военных преступлений и помочь гражданскому обществу подготовиться к возможным судебным процессам.

По оценкам, сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление Асадом протестов против него переросло в полномасштабную войну. И Асада, и его отца Хафеза, который предшествовал ему на посту президента и умер в 2000 году, правозащитные группы и правительства уже давно обвиняют в широкомасштабных внесудебных убийствах, включая массовые казни в тюремной системе страны и использование химического оружия против сирийского народа.

Сбежавший в Москву Асад неоднократно отрицал, что его правительство нарушает права человека, и называл своих противников экстремистами.

Председатель базирующейся в США сирийской правозащитной организации Syrian Emergency Task Force Муаз Мустафа, который также посетил Кутайфу, что в 40 км к северу от Дамаска, подсчитал, что только там было похоронено не менее 100 000 тел.

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