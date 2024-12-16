«Мне хотелось плакать!» Перед праздниками мошенники ловят людей на глупости: история обманутой женщины

Винета подозревает, что посылку с наложенным платежом прислали мошенники, которые обманным путем получили ее данные. Недавно она получила СМС от курьерской службы «DPD», что необходимо получить посылку с наложенным платежом.

— Было написано, что моя посылка с наложенным платежом — 31 евро. В тот момент я сказала коллегам, что часто заказываю, но не помню, чтобы заказывала что-то за 31 евро с наложенным платежом. Все свои посылки я оплачиваю сразу при заказе, — говорит Винета.

Винета заплатила требуемые 31 евро, но содержимое посылки сильно ее удивило. Внутри оказались тряпки с непонятным применением. Винета уверена, что она ничего подобного не заказывала.

Посылка была отправлена из-за рубежа. На ней была наклейка с благодарностью за заказ, а также электронный адрес для связи, который выглядел подозрительно: он был на сервере «Gmail.com», что не свидетельствует о серьезности интернет-магазина.

— Мы посмеялись над этими тряпками, но на самом деле в тот день мне хотелось плакать! На посылке написано, что если меня что-то не устраивает, я могу написать на электронную почту, и мы договоримся о возврате. Можно писать, но этот адрес неактивен, никто не отвечает, — говорит Винета.

Винета подозревает, что отправитель каким-то образом получил ее данные (имя, фамилию, адрес, электронную почту, номер телефона) и мошенническим способом отправил посылку, надеясь, что в праздничной суматохе она попадется на наложенный платеж.

Специалист по безопасности в интернете Эльвис Страдзиньш предупредил в эфире программы о мошенниках, использующих праздничный покупательский ажиотаж, чтобы «поймать людей на глупости».