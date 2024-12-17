«Я столько интересного о себе узнала!» В press.lv обратилась «дама в шубе» и объяснила ситуацию с чипсами. ВИДЕО

По её словам, она с дочерями поехала смотреть на машину Coca-cola. В толпе были одноклассники и одноклассницы её девочек. Дети получили заветный напиток, сфотографировались и отправились в магазин. Когда они вошли - ёлку из чипсов уже разбирали. И дети подумали, что это - часть праздничной акции. Также подумала и она. Поэтому они с девочками взяли столько банок чипсов, сколько хватило рук. И планировали раздать их своим друзьям и знакомым вместе с новогодними подарками.

Женщина отметила, что она работает в медицинском туризме, возит людей в Армению на оздоровительные процедуры и операции. И пообещала всем, кто станет её клиентом, подарить чипсы с той самой ёлки.

И уточнила, что себе на шубу она заработала сама. Призывая быть к людям добрее.

"Дорогие люди, прежде чем судить, узнайте сначала мотивы человека. Не суди, да не судим будешь", - заявила она.

Напомним, что администрация торгового центра думает о том, чтобы обратиться в полицию по поводу инцидента с чипсами. об этом мы писали тут.