Последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы сняла видеокамера домофона. ВИДЕО

Янис Тимма долго пытался попасть внутрь, шатался и записывал голосовые сообщения - возможно, своей бывшей жене Анне Седоковой, которая праздновала день рождения.

Примерно в час ночи его тело нашел житель дома, который и вызвал скорую помощь.

Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей. Предварительная причина смерти Яниса — асфиксия.

Предположительно 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.

В этом сезоне Тимма не играл в профессиональный баскетбол. Он принял участие в организованном букмекерской компанией "Лига Ставок" турнире Media Basket в формате 3х3. Тимма представлял команду "Аликсон". В связи с отъездом в Россию Тимма больше не мог представлять сборную Латвии.

Представители Латвийской баскетбольной федерации и спортсмены в соцсетях выражают глубокие соболезнования семье Тиммы. У него остался ребенок от первого брака.