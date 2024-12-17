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Последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы сняла видеокамера домофона. ВИДЕО

Редакция PRESS 17 декабря, 2024 13:00

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Перед смертью баскетболист Янис Тимма со стаканом в руке долгое время не мог войти внутрь дома, где снимал жильё. Его запечатлела видеокамера домофона, сообщает телеграм-канал Mash.

Янис Тимма долго пытался попасть внутрь, шатался и записывал голосовые сообщения - возможно, своей бывшей жене Анне Седоковой, которая праздновала день рождения.

Примерно в час ночи его тело нашел житель дома, который и вызвал скорую помощь.

Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей. Предварительная причина смерти Яниса — асфиксия.

Предположительно 32-летний латвийский баскетболист покончил с собой.

В этом сезоне Тимма не играл в профессиональный баскетбол. Он принял участие в организованном букмекерской компанией "Лига Ставок" турнире Media Basket в формате 3х3. Тимма представлял команду "Аликсон". В связи с отъездом в Россию Тимма больше не мог представлять сборную Латвии.

Представители Латвийской баскетбольной федерации и спортсмены в соцсетях выражают глубокие соболезнования семье Тиммы. У него остался ребенок от первого брака.

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