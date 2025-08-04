Цирцене: вряд ли из-за доклада на 100 листах моя дочь родит ещё одного ребёнка

По мнению Цирцене доклад - не та вещь, которая что-то меняет. В высокоразвитых западных странах, где доходы намного, даже вдвое больше, чем у нас, с рождаемостью тоже очень большие проблемы.

Это обусловлено не только деньгами - здесь задействован ряд факторов. По словам экс-министра, это в первую очередь образование и система ценностей. Даже в Индии, где, как нам кажется, детей очень много, и в Африке, где дюжина детей в семье - норма, если сравнить рождаемость за последние 10-15-20 лет, она сокращается. Чем образованнее женщина, тем лучше она умеет планировать семью - я сегодня хочу ребенка, а завтра нет, и буду пользоваться контрацепцией.

Цирцене считает, что у нас по-настоящему нет цели, в направлении которой работать. У нас большой проблемой были 80 тысяч женщин репродуктивного возраста, которые эмигрировали, и рожать просто некому. Но по количеству детей на одну женщину мы далеко не самые худшие.

"У нас имеется исключительно хорошая система поддержки для тех, кто рожает. Но проблема в том, что, во-первых, не хватает рожающих женщин. Во-вторых, после рождения ребенка они хотят продолжать карьеру. И чем мы тогда можем им помочь? Мы со стороны государства можем максимально заместить ей все это, чтобы она могла продолжать карьеру", - сказала Цирцене.

Под этим депутат подразумевала пособия, напомнив, что сейчас пособие, если женщина идет работать, сохраняется в размере 75%, а раньше было либо пособие, либо зарплата, но не оба сразу. Планируется в дальнейшем перейти к полному пособию плюс зарплата. У нас также наилучшее гендерное равноправие - с ребенком дома может остаться отец. В других странах такого нет. У нас есть возможность для отца 10 дней дополнительно в послеродовой период остаться с ребенком. У нас мамы остаются дома до 1,5- или 3-летнего возраста ребенка - это эксклюзив по сравнению с другими странами.

По словам Цирцене, у нас есть проблемы с просвещением малообеспеченных семей, поэтому в план включена повседневная поддержка для таких семей, то есть деньги. Например, пособие по рождению ребенка сейчас - 421 евро. Было бы хорошо, будь это 700 или 1000 евро. Пособие по уходу за ребенком - 171 евро в месяц - это не та сумма, которая заменит зарплату. По мнению экс-министра, помочь может повышение пособий и льготы по квартирным кредитам.