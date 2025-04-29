Циклон пересекает Латвию: усилятся порывы холодного ветра

На большей части страны день пройдет без осадков, сквозь облака будет светить солнце.
Воздух прогреется до +12..+17 градусов, на побережье местами температура не превысит +10 градусов.
В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-западный ветер усилится порывами до 17 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14 градусов.
Циклон движется на юго-восток от Финляндии. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1008 гектопаскалей в Северном Видземе до 1016 гектопаскалей в юго-западном Курземе.