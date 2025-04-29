Циклон пересекает Латвию: усилятся порывы холодного ветра

"На какие доходы рассчитаны эти цены? - удивляются рядовые жители. - Явно не на наши»...Уровень потребительских цен упорно ползет вверх. За месяц он вырос на 0,9%, говорят статистические данные, сравнивающие февраль и март. Жители же видят повышение цен по резко убывающим месячным доходам и накоплениям, у кого они есть... На что растут цены и что впереди...