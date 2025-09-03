«Пока они могут зарабатывать, продавая по высоким ценам, и пока жители продолжают покупать, с точки зрения предпринимателей нет логической причины их снижать. Всё просто», — пояснил Берзиньш, подчеркнув, что максимизация прибыли — основа бизнеса.

По его словам, проблема в ожиданиях: люди хотят низких цен в ближайшем магазине. Но, например, в Германии семьи готовы ехать 50 километров до центра, чтобы закупить продукты на неделю. Они бойкотируют дорогие магазины и выбирают более дешёвые. «Если мы как общество не примем решение бойкотировать тех, у кого высокие цены, они не снизятся.», — отметил экономист.

Берзиньш напомнил, что в других странах используются разные модели решения вопроса доступности продуктов. В США существует система поддержки для малоимущих: фиксированные цены на определённые товары при условии, что человек соответствует критериям помощи. В Дании и Швеции местные производители создали кооперативы, чтобы продавать продукцию без посредников. В некоторых странах кооперативы развили собственные сети магазинов.

Третий вариант, по словам Берзиньша, — участие государства или самоуправления. Там, где не хватает магазинов с низкими ценами, власти могут создать торговые площади и сдавать их в аренду на льготных условиях тем, кто готов продавать товары дешевле рынка. В Латвии это вызовет трудности с антимонопольным регулированием, поэтому нужно искать законные формы поддержки.

Относительно снижения НДС на продукты экономист скептичен: «Нет уверенности, что в долгосрочной перспективе это даст меньшие цены. К тому же это усложнит бухгалтерию. Вопрос не такой простой, как кажется».