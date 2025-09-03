Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

А вы бойкотируйте дорогие магазины: ректор ЛУ советует, как снизить цены (1)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 13:15

Новости Латвии 1 комментариев

Latvijas Universitātes (LU) rektors Gundars Bērziņš piedalās trīspusējs sadarbības līguma starp LU, Banku augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju par BA integrāciju LU ekosistēmā parakstīšanas pasākumā Latvijas universitātes Senāta zālē.

Ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш в эфире TV24 заявил, что у предпринимателей нет мотива снижать цены, пока бизнес приносит прибыль и покупатели продолжают покупать товары.

«Пока они могут зарабатывать, продавая по высоким ценам, и пока жители продолжают покупать, с точки зрения предпринимателей нет логической причины их снижать. Всё просто», — пояснил Берзиньш, подчеркнув, что максимизация прибыли — основа бизнеса.

По его словам, проблема в ожиданиях: люди хотят низких цен в ближайшем магазине. Но, например, в Германии семьи готовы ехать 50 километров до центра, чтобы закупить продукты на неделю. Они бойкотируют дорогие магазины и выбирают более дешёвые. «Если мы как общество не примем решение бойкотировать тех, у кого высокие цены, они не снизятся.», — отметил экономист.

Берзиньш напомнил, что в других странах используются разные модели решения вопроса доступности продуктов. В США существует система поддержки для малоимущих: фиксированные цены на определённые товары при условии, что человек соответствует критериям помощи. В Дании и Швеции местные производители создали кооперативы, чтобы продавать продукцию без посредников. В некоторых странах кооперативы развили собственные сети магазинов.

Третий вариант, по словам Берзиньша, — участие государства или самоуправления. Там, где не хватает магазинов с низкими ценами, власти могут создать торговые площади и сдавать их в аренду на льготных условиях тем, кто готов продавать товары дешевле рынка. В Латвии это вызовет трудности с антимонопольным регулированием, поэтому нужно искать законные формы поддержки.

Относительно снижения НДС на продукты экономист скептичен: «Нет уверенности, что в долгосрочной перспективе это даст меньшие цены. К тому же это усложнит бухгалтерию. Вопрос не такой простой, как кажется».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать