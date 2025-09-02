Есть рекорд? У Памятника Свободы расстелили самую большую в мире баскетбольную майку. ФОТО

Гигантская майка, символизирующая латвийскую баскетбольную культуру, сшита из примерно 500 бывших в употреблении футболок, собранных у клуба VEF Rīga и местных игроков. Над проектом трудились пять дизайнеров Bourzma, специализирующихся на экологичной моде.

Pie Brīvības pieminekļa prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls. Projekta mērķis – sasniegt jaunu Ginesa rekordu! Idejas autors ir ilgtspējīgas modes platforma “Bourzma”.



Организаторы подчёркивают, что акция направлена не только на установление рекорда Гиннесса, но и на привлечение внимания к проблемам текстильных отходов. «Мы хотим показать, что одежда может обрести “вторую жизнь” и вдохновить людей на экологичные и креативные решения», — отметил руководитель Bourzma Патрик Киркилс.

По словам мэра Риги Виестурса Клейнбергса, такие проекты помогают формировать современный образ столицы: «Рекорд Гиннесса станет отличной возможностью заявить о Риге на международной арене. Город всегда будет поддерживать инициативы, которые сочетают креативность и заботу об экологии».