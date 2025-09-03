Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Партию «Стабильности!» хотят закрыть: за дружбу с соседом (4)

3 сентября, 2025

Являются ли призывы лидера партии «Стабильности!» Алексея Рослякова в социальных сетях к налаживанию отношений с соседними странами и его заявления о «крахе Европы» достаточным основанием для ликвидации политической силы? Законодательство такую возможность предусматривает, и на прошлой неделе уже начались обсуждения того, что жесткая позиция Алексея Росликова совершенно недопустима в нынешних политических реалиях Латвии.

В июне этого года большое внимание общественности привлекла эмоциональная речь Росликова с трибуны Сейма. В ней политик не стеснялся в выражениях, в том числе и на русском языке. В результате его удалили с заседания, а вскоре Служба госбезопасности возбудила уголовное дело — по подозрению в содействии агрессору России в действиях против Латвии, а также в разжигании национальной розни.

Тем не менее, Росликов продолжает выступать за дружеские отношения с Россией и считает что уже пора закапывать топор вражды и искать возможности для восстановления былых отношений. В своей публикации в TikTok он прямо заявляет: «Нужно выстраивать свою повестку и отношения с соседями, потому что, когда Европа рухнет, мы будем нужны только соседям».

Руководитель фракции «Стабильности!» в Сейме Светлана Чулкова подтвердила, что позиция партии совпадает с заявлениями Росликова о необходимости дружбы с Россией.

«Мы всё время говорим, что нам нужны дружеские отношения с соседями. Все три года, что мы работаем в парламенте, повторяем: там [в России] можно купить дешёвый газ и топливо. Почему нет? Это экономика», — сказала Чулкова.

Сильный резонанс вызвала и встреча Росликова с популярными блогерами Латвии, которую посмотрели около миллиона человек в социальных сетях. На ней лидер «Стабильности!» отметил, что уже с 2022 года предупреждает о скором развале Европы и в таком случае остро необходимо восстановить отношения с соседями. По его мнению, пережить очередной "развал Союза" будет возможно только с поддержкой соседей.

Закономерно, что такие слова и позиция не остались незамеченными среди представителей власти. Влиятельные политики расценили это как антигосударственную риторику, а среди экспертов и политологов уже зазвучали предложения лишить партию финансирования, а то и вовсе ликвидировать. Например, по статье закона о деятельности политических партий, которая запрещает поддерживать (в том числе информационно) государства или структуры, которые подрывают территориальную целостность, независимость и конституционный строй демократических стран.

«Даже если партию не закроют, общество хотя бы будет знать, где проходят красные линии. Прятать голову в песок абсолютно неправильно», — заявил политолог Филипп Раевский, напомнив, что такие вопросы должны решаться в суде.

В свою очередь директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс заявил, что свобода слова — фундаментальное ценность демократии, но в нынешних условиях следует очень внимательно отслеживать тех, кто сознательно «тестирует» её пределы.

Сам Алексей Росликов прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг его заявлений так:

«Я пришел в политику не для того чтоб отсиживаться в туалете парламента. Моя задача предупреждать развитие событий и заботиться о людях в моей стране. Очевидно, что моя правдивая позиция сегодня пугает элиту власти и это естественно - правда им сегодня не нужна. Но игнорировать очевидный факт, что Европа летит в стену я просто не могу. Нужно подготовить страну и защитить людей».

Как будут развиваться события дальше - покажет время. Возможно, долго ждать не придется, ведь в рамках нового закона о политических партиях, процесс принудительной ликвидации дело быстрое и вполне выполнимая задача в течении месяца.

