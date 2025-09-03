Два евро за 5000? Сколько денег на самом деле в твоём кошельке

Существуют три вида монет: оборотные, юбилейные и коллекционные, которые обычно изготавливают из драгоценных металлов — золота, серебра или платины. Третьи в кошельке не встретишь, но первые и вторые в твоём кошельке меняются каждые несколько дней, и ты на это даже не обращаешь внимания. С тех пор как в Латвии расплачиваются евро, в кошельке можно найти не только латвийские, но и монеты других стран — даже тех, где ты сам никогда не был. Монеты путешествуют по всему миру, даже если ты сам не путешествуешь. И совсем незаметно они могут принести в твой кошелёк и пару тысяч.

Сколько сейчас стоит “аист” и “муравей”?

Когда речь заходит о коллекционировании монет и их ценности, каждый в Латвии вспомнит знаменитую юбилейную коллекцию лат: с 1992 по 2013 год были выпущены монеты с аистом, муравьём, грибом и другими рисунками. Почти каждый из нас когда-то собирал юбилейные латы, когда латвийскую валюту сменил евро, все хотели накопить монеты по 1 лат. Через несколько лет настало время, когда казалось: юбилейные латы подорожали — пора зарабатывать. Да, сегодня за юбилейную монету в 1 лат можно получить больше, чем 1 лат. Сумма, которую коллекционеры готовы заплатить, отличается для каждого вида.

Самый дорогой сейчас — “аист”. Монета в 1 лат с этим символом стоит 25 евро. “Муравей” оценивается в 20 евро. Остальные колеблются между 3 и 5 евро. Эксперты считают, что резкого роста цен на юбилейные латы в ближайшем будущем не будет — так что если хочешь расстаться со своими “аистами”, “грибами”, “трубочистами”, “кренделями” и “муравьями”, можешь это делать и считать, что удачно заработал.

Монеты называют выгодной инвестицией — их цена со временем растёт в невероятном темпе. Например, 5 латов с “Милдой” 1932 года пять лет назад стоили 15 евро, а теперь цена — 50 евро. Когда-то это была простая монета для расчётов в магазине, и никто не догадывался, что её стоимость вырастет почти в десять раз.

5000 евро в кошельке в виде 2 евро

Но не всегда нужно ждать 100 лет, чтобы цена выросла. Уже сегодня в обороте есть 2 евро, которые для тебя всего лишь монета, а для коллекционеров — сотни и тысячи. Недавно в соцсетях рассказывали о женщине, нашедшей у себя 2 евро, которые оказались стоить 5000. Возможно, это был реальный случай, так называемая “принцесса Монако”, монета 2007 года, выпущенная в честь 25-летия со дня смерти принцессы Грейс.

Эта монета считается самой дорогой из находящихся в обороте евро. За 2 евро с изображением Грейс коллекционеры готовы отдать 5000 и даже больше. Но и без её портрета, если на монете стоит знак Монако, можешь радоваться. Такие 2 евро ценятся особенно высоко: от сотен до тысяч евро. И главное, их до сих пор можно найти в кошельке.

Стоит присмотреться и к другим монетам из карликовых государств Европы. Сан-Марино, Андорра — их 2 евро реально стоят от десятков до сотен евро. И цены продолжают расти. Эксперты предупреждают: есть риск подделок. Но есть даже коллекционеры фальшивок. Более того, иногда за “брак” коллекционеры платят больше, чем за оригинал.

“Dievs, svētī Latviju” за 2300 евро

Один из самых дорогих “браков” появился в Литве. Ирония в том, что “брак” сделала надпись на латышском языке. В 2021 году в Литве выпустили монету в честь Жувинтского биосферного заповедника. По ошибке 1% тиража пошёл в оборот с неверной гравировкой. Вместо литовского девиза “Свобода, единство, благополучие” на ребре этих монет оказался текст “Dievs, svētī Latviju”.

Эти монеты до сих пор разыскивают коллекционеры. За одну литовскую с надписью “Dievs, svētī Latviju” готовы отдать около 2300 евро. И они тоже где-то путешествуют по кошелькам. Может быть, одна из них в твоём?