О своём опыте в эфире LSM+ рассказал автовладелец Айгар Звирбулис. Утром 7 мая он приехал на станцию техосмотра в Юрмале со своим Mercedes Benz Vito Tourer 2017 года. Прибор показал 5 миллионов частиц при допустимом максимуме в 1 миллион.

«Машина в моих руках с первых дней. В Латвии куплена и обслужена. Пробег больше 50 тысяч, никаких вмешательств не было», — говорит Айгар.

Сразу после этого он заехал в частный сервис на Югле, где аппарат показал уже 5000 частиц — в тысячу раз меньше. Вернувшись повторно на станцию техосмотра и пройдя проверку у того же инспектора, он получил результат 9100 частиц — в 549 раз меньше первоначального.

«Если я завтра решу продать машину и вы увидите 5 миллионов частиц — купили бы её? Нет! Вот и ответ», — возмущается водитель. Он добавляет, что с таким протоколом за границей могли бы возникнуть серьёзные проблемы: «В Германии меня бы остановили, сняли номера и отправили машину эвакуатором с автобана. Кто тогда будет платить?»

В CSDD объяснили результат регенерацией фильтра и посоветовали приехать позже. Звирбулис категорически это отрицает. В компании Inter Cars Latvija, которая поставляет аппаратуру, также сомневаются: «Может быть, за это время фильтр поменяли, потому что 5 миллионов частиц видно даже невооружённым глазом», — сказал Ивар Клинтс.

Сам водитель считает это нереальным — за три часа он физически не мог ничего поменять. А в профильных сервисах уверены, что аппаратура «сырая», нет чёткой методики замеров. «Машина постояла — меньше, включили кондиционер — на полмиллиона больше. Приборы надо тестировать производителям. И должна быть инструкция, в каких условиях замерять», — говорит владелец сервиса MODS Ильяс Ахмедов.

В CSDD настаивают, что оборудование сертифицировано и работает по тем же принципам, что и в Германии. Там же располагается аккредитованное предприятие-производитель. По данным ведомства, проблемы выявляются примерно у 10% автомобилей, для которых предусмотрена такая проверка.

Между тем Inter Cars Latvija провела собственную кампанию. За пять часов проверили 160 машин, и половина из них — 78 автомобилей — техосмотр бы не прошли. В компании допускают, что на акцию приехали в основном проблемные авто.

С нового года проверку на твёрдые частицы будут обязаны проходить все дизельные машины, выпущенные после 2013 года. Если нормы будут превышены, автомобилю присвоят оценку «2» — с такой на дороги выезжать будет запрещено.