Лотерея для дизельных авто или как пройти техосмотр с новой аппаратурой? (2)

© Lsm.lv 3 сентября, 2025 16:05

Выбор редакции 2 комментариев

На станциях техосмотра дизельные машины проверяют по новым правилам — аппараты считают твёрдые частицы в выхлопе. Всё больше водителей жалуются, что результаты сильно скачут даже на одной и той же машине. Пока пройти техосмотр можно, даже если показатели «зашкаливают», но с нового года требования ужесточат.

О своём опыте в эфире LSM+ рассказал автовладелец Айгар Звирбулис. Утром 7 мая он приехал на станцию техосмотра в Юрмале со своим Mercedes Benz Vito Tourer 2017 года. Прибор показал 5 миллионов частиц при допустимом максимуме в 1 миллион.

«Машина в моих руках с первых дней. В Латвии куплена и обслужена. Пробег больше 50 тысяч, никаких вмешательств не было», — говорит Айгар.

Сразу после этого он заехал в частный сервис на Югле, где аппарат показал уже 5000 частиц — в тысячу раз меньше. Вернувшись повторно на станцию техосмотра и пройдя проверку у того же инспектора, он получил результат 9100 частиц — в 549 раз меньше первоначального.

«Если я завтра решу продать машину и вы увидите 5 миллионов частиц — купили бы её? Нет! Вот и ответ», — возмущается водитель. Он добавляет, что с таким протоколом за границей могли бы возникнуть серьёзные проблемы: «В Германии меня бы остановили, сняли номера и отправили машину эвакуатором с автобана. Кто тогда будет платить?»

В CSDD объяснили результат регенерацией фильтра и посоветовали приехать позже. Звирбулис категорически это отрицает. В компании Inter Cars Latvija, которая поставляет аппаратуру, также сомневаются: «Может быть, за это время фильтр поменяли, потому что 5 миллионов частиц видно даже невооружённым глазом», — сказал Ивар Клинтс.

Сам водитель считает это нереальным — за три часа он физически не мог ничего поменять. А в профильных сервисах уверены, что аппаратура «сырая», нет чёткой методики замеров. «Машина постояла — меньше, включили кондиционер — на полмиллиона больше. Приборы надо тестировать производителям. И должна быть инструкция, в каких условиях замерять», — говорит владелец сервиса MODS Ильяс Ахмедов.

В CSDD настаивают, что оборудование сертифицировано и работает по тем же принципам, что и в Германии. Там же располагается аккредитованное предприятие-производитель. По данным ведомства, проблемы выявляются примерно у 10% автомобилей, для которых предусмотрена такая проверка.

Между тем Inter Cars Latvija провела собственную кампанию. За пять часов проверили 160 машин, и половина из них — 78 автомобилей — техосмотр бы не прошли. В компании допускают, что на акцию приехали в основном проблемные авто.

С нового года проверку на твёрдые частицы будут обязаны проходить все дизельные машины, выпущенные после 2013 года. Если нормы будут превышены, автомобилю присвоят оценку «2» — с такой на дороги выезжать будет запрещено.

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (2)

Важно 21:40

Важно 2 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (2)

Мир 21:38

Мир 2 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (2)

Важно 21:38

Важно 2 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (2)

Важно 21:07

Важно 2 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (2)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 2 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (2)

Важно 21:06

Важно 2 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (2)

Бизнес 21:01

Бизнес 2 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать