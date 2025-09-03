«Это очень удобно, и это показывает, что у людей есть круг друзей или семьи, где нет единого мнения, или им просто проще ничего не говорить, чтобы не признаться, что на самом деле они за войну, или чтобы не убеждать других. То есть они не просто против войны как таковой, а конкретно против этого вторжения, против этого агрессора», — пояснил Пастарс.

Он отметил, что подобная позиция нередко служит маской, скрывающей истинное отношение: «Это всего лишь удобная позиция, под которой скрываются двуличие, лицемерие и уклонение. Других выводов тут, как мне кажется, и сделать нельзя».

Пастарс добавил, что такая двуличность проявляется не только среди русскоязычных, но иногда и среди этнических латышей: «У меня нет иллюзий по поводу той группы, о которой говорили, что там всё может быть не так однозначно — поддерживают или не поддерживают войну. Меня гораздо больше пугают так называемые этнические латыши, которые могут быть либо сочувствующими, либо нейтральными. Это мне понять сложнее, потому что такие случаи тоже были: нередко в рабочих коллективах зачинщиками самых больших скандалов оказывались вовсе не русскоязычные, а сами латыши. Вот это на самом деле самое шокирующее».

Адвокат также обратил внимание на реакцию деловой среды, подчеркнув, что многие предприниматели продолжают искать способы обхода санкций: «Меня профессионально больше тревожит то, что в бизнес-среде наступило некоторое расслабление в отношении соблюдения санкций. Мне стали реже задавать вопросы, обращаться за консультациями, стало меньше стресса. Те, кто научился что-то обходить, продолжают это делать. Те, кто принципиально против, для тех этот вопрос уже не актуален, потому что они выстроили свой бизнес так, что он никому не мешает и с этим регионом вообще не работает. Но есть и такие, которые, думаю, хорошо зарабатывают на сознательном игнорировании ситуации».