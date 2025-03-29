Цены на продукты в магазинах можно будет сравнить, не выходя из дома: Минэкономики обещает новинку

Как сообщил Валайнис, несколько похожих механизмов уже работают, но возглавляемое им ведомство хочет внедрить официальный сервис. Для этого все торговые сети хотят обязать сообщать такому сервису цены на все товары без исключения.

Инструменты для сравнения цен, существующие сейчас, имеют существенный недостаток: данные, которыми они располагают, - неполные. Поэтому Минэкономики планирует обязать магазины предоставлять сведения обо всех ценах без исключения. Тому сервису, который в итоге будет выбран в качестве официального, пояснил Валайнис:

«Мы обсуждаем это в Сейме. Думаю, это вопрос нескольких месяцев. Я не вижу, чего тут торговаться. Я убеждён, что эту функцию следует оставить частному сектору. Нам нужно только узаконить эти инструменты, чтобы они начали работать. Думаю, это также станет одним из способов заставить магазины задуматься о своей ценовой политике».

В любом случае, пока еще неясно, все ли торговцы должны будут сообщать о своих ценах и как это требование смогут исполнить маленькие магазинчики.