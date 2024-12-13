Цены на бензин и дизель скоро сильно подорожают: что изменится в следующем году?

Он отметил, что отрасль продавцов топлива требует значительных капиталовложений, однако тенденция последних лет такова, что не все могут продолжать делать капиталовложения и поддерживать качество, в связи с чем доля малых игроков на рынке сокращается. По его словам, в настоящее время ситуация на рынке топлива Латвии находится в стадии стагнации, и общий уровень потребления топлива в Латвии до сих пор не достиг показателей, которые были до пандемии.

Его попросили прокомментировать текущие цены на топливо и прогнозы изменений цен в ближайшее время, учитывая повышение акцизного налога в следующем году:

"Что касается Латвии, то в следующем году ожидается увеличение акциза на бензин на 2,7 евроцента за литр и на дизельное топливо на 3,2 евроцента за литр. Следует отметить, что любое повышение в нашей отрасли неприемлемо, и понятно, что это негативно повлияет на конкурентоспособность наших производителей и экономику в целом. В то же время все понимают, что экономика находится в стагнации, расходы на военную промышленность необходимо увеличивать, поэтому правительство пытается получить дополнительные средства через изменения налогов, в том числе через повышение акцизов. Мы оцениваем акцизы в целом по Балтийским странам, и, по предварительным данным, в Литве и Эстонии акцизы в следующем году увеличатся больше, чем в Латвии, что означает, что для международных транспортных компаний нашей страны не будет экономической мотивации заправляться в других странах, что является хорошей новостью для предполагаемого объема акциза в Латвии.

В более отдаленном будущем актуальной будет система торговли выбросами ETS 2, в которую с 2027 года будет включен и транспортный сектор. Это означает, что каждый продавец топлива будет обязан покупать квоты на CO2 за каждый проданный литр и соответствующий выброс CO2, и трудно прогнозировать цену этих квот. Базовый сценарий, который часто обсуждается, предполагает, что цена может составить 45 евро за тонну CO2, и если это так, то это может привести к удорожанию топлива на 15 евроцентов за литр. Это означает, что к 2027 году влияние налогов и сборов на ископаемое топливо станет более ощутимым и приведет к удорожанию цен на ископаемое топливо, что, в свою очередь, сделает альтернативные виды топлива с меньшими выбросами CO2 более конкурентоспособными", отвечает эксперт.

Описывая общие тенденции на мировых рынках, Виба отвечает:

"Напомню, что примерно половина от цены топлива составляет цена нефтепродукта на бирже, другая половина — это налоги, расходы торговцев, наценка и так далее. Цена на нефть на бирже в 2024 году изменилась в связи с геополитическими событиями. Самая высокая цена на нефть была 92 доллара за баррель в апреле, когда значительно обострился конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и ХАМАС, а также возможное вовлечение Ирана.

В тот момент цены на нефть возросли, так как большая часть стран Ближнего Востока является экспортерами нефти и расположена близко к Красному морю, по которому транспортируется более 10% мировой нефти. Если по геополитическим причинам затрудняются логистические пути, это, конечно, может потенциально ограничить предложение нефти на рынке, и рынок обычно довольно резко реагирует на такие потрясения.

В свою очередь, самый низкий уровень цен был зафиксирован в сентябре этого года, когда цена составила 68 долларов за баррель, так как в этот момент напряженность в конфликте на Ближнем Востоке начала ослабевать. Цена на нефть в этом году варьировалась в пределах 70-90 долларов за баррель и сейчас немного превышает 70 долларов. По сравнению с предыдущими годами, в этом году цены на нефть не испытывали больших колебаний.

Что касается следующего года, то аналитики считают, что цена на нефть, вероятно, будет находиться в пределах от 70 до 80 долларов за баррель, но, конечно, прогнозы на следующий год всегда являются своеобразной лотереей. Будет борьба между факторами предложения и спроса. Фактор предложения — это геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке. Если там что-то произойдет, это окажет негативное влияние на объемы предложения нефти на рынке.

С другой стороны, политика вновь избранного президента США Дональда Трампа может быть направлена на увеличение добычи нефти в США, что будет иметь противоположный эффект по сравнению с влиянием Ближнего Востока. Также стоит учитывать, что будут делать страны-экспортеры нефти, то есть ОПЕК, так как они до сих пор придерживались политики сокращения добычи нефти, чтобы создать дефицит на рынке и подтолкнуть цены вверх. Однако эта политика до сих пор не принесла огромных результатов. Спрос и предложение — это очень разные факторы, и какой из них окажется более важным, остается вопросом.

Что касается спроса, то есть два основных фактора. Один из них — это экономический рост в мире: чем быстрее будет расти экономика, тем больше будет спрос на топливо. Второй фактор — это тенденции развития возобновляемых источников энергии. Возобновляемая энергия оказывает определенное влияние — таких источников энергии становится все больше, что меняет долю произведенной энергии и частично снижает потребление ископаемого топлива".