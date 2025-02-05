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Центр госязыка штрафует узбеков, а сам ведь нарушает их права: юрист

Редакция PRESS 5 февраля, 2025 09:53

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«Недавно правовая помощь понадобилась двум представителям узбекской национальности, которые устроились на работу в Латвии на предприятие общепита, - рассказывает вспоминает председатель Объединения юристов Латвии Рихард Бунка. - Суть истории такова: кто-то из жителей Латвии (из клиентов или проверяющих) задал узбекским гастарбайтам какой-то вопрос по работе на латышском языке, а они не сумели внятно ответить, чем и  прогневали вопрошающих. В итоге на обоих пожаловались  в Центр госязыка. А поскольку они наслышаны о похожей истории, которая произошла несколько лет назад, то обратились к нам».

-В тот раз одна сотрудница, тоже узбечка, продавала на центральном рынке беляши, и как-то на рынок заглянул член Нацобъединения Имант Парадниекс, который обратился к ней на латышском, - продолжает Бунка. -  Захотел он беляшей или просто решил проверить уровень владения госязыком у местных гастарбайтеров, история умалчивает. Продавец, не поняв, чего хочет покупатель, попросила его повторить свою просьбу по-русски, за что в итоге и поплатилась - депутат вызвал полицию. Парадниекс заявил на продавщицу во все возможные  инстанции. В итоге продавец беляшей не только лишилась работы, но и была вынуждена покинуть Латвию. Слабое знание госязыка не позволило устроиться куда-то еще. В итоге узбекская продавщица была  лишена вида на жительство и депортирована из страны.

Ну, а в последнем случае юрист нашего общества, к которому на сей раз граждане Узбекистана обратились за правовой защитой,  сам попросил Центр государственного языка прояснить обстоятельства дела и суть предъявляемых претензий.

Выяснилось, что инспектор ЦГЯ пришел с потенциальному нарушителю закона о языке с проверкой и  убедился, что в жалобе на сотрудника (выходца из Узбекистана) все указано верно - он и правда  не знает латышского языка на должном уровне. Однако юрист, знакомый с Законом об административных правонарушениях, усмотрел потенциальные нарушения в административном процессе и со стороны самого Центра госязыка, на что и было чиновникам указано.

-Что за нарушения?

-Закон гласит, что если лицо, не владеющее госязыком, привлекается к административной ответственности, карательное учреждение (в данном случае, ЦГЯ)  обязано предоставить ему переводчика - чтобы человек уяснил суть своих нарушений и чем ему это грозит. Выходит, для общения практически со всеми языковыми правонарушителями Центр госязыка должен приглашать переводчика (в том числе и на русский). Если же человек не понимает языка, на котором к нему обращаются, а переводчика нет, как он может понять суть предъявляемых ему претензий? Налицо нарушение его прав со стороны госинституции. Был ли такой переводчик предоставлен, юристу  и предстояло выяснить. Как понял наш юрист - у языковых инспекторов в повседневной работе такой практики нет. Просто из-за нехватки ресурсов: к каждому нарушителю переводчика не приставишь. Выходит, это уже нарушение самого Центра госязыка. Ведь при рассмотрении жалоб  в Центр госязыка, в большинстве случаев, проверяющие имеют дело с людьми, которые или вовсе не владеют латышским, или владеют им недостаточно для занимаемой должности. 

- А как на практике? Всегда ли нарушителю предоставляют переводчика?

- Как оказалось, далеко не всегда. А значит, представители государства и защитники госязыка, как это ни печально, сами нарушают Закон об административной ответственности.

Простой пример. Если дорожный инспектор остановил на дороге водителя, предъявил ему претензии в нарушении правил или просто попросил предъявить документы, а тот не понял, чего от него хотят, и заявил: "Не понимаю!", ему по закону должны предоставить переводчика. Речь идет о любом административном нарушении, независимо от того, в чем суть этого нарушения - будь то переход улицы в неположенном месте, превышение скорости, не убранный снег, не скошенная трава или не владение госязыком на должном уровне. Если нарушитель не знает языка - переводчик для общения с инспектором должен быть предоставлен. Это уже обязанность государства. Ведь закон един для всех.

Но если другие административные нарушения могут допускать люди и с родным латышским, то языковые - чаще допускают иностранцы (или местные жители других национальностей). Поэтому в случае языковых дел переводчик может потребоваться гораздо чаще - практически каждому: хочешь или не хочешь, в случае открытия административного процесса, госслужащие обязаны переводчика предоставить.   Так вот, в случае с узбекским работником этого сделано не было.

Услугу переводчиков не предоставляем, если надо - переведем

Press.lv обратился за разъяснением в Центр госязыка. Замдиреткора Центра госязыка и заведующая Департаментом языкового контроля Центра госязыка Мадара Реке отвечает так:

- Центр госязыка не предоставляет услуги переводчиков, если так стоит вопрос. Согласно Закону о государственном языке работники частных компаний должны  использовать латышской язык в своей работе в тех случаях, когда их деятельность затрагивает сферы общественного порядка, здоровье, нравственность, здравоохранение, права потребителей и защиту труда, безопасность на рабочем месте, общественно-административный надзор. Так что сотрудникам сферы обслуживания следует использовать латышский язык в указанном объеме. В свою очередь, в  случаях, когда Центр госязыка констатирует, что лицо все же не использует в обслуживающей сфере  госязык в необходимом объеме, это повод начать административный процесс. Вторая часть 35 статьи Закона об административной ответственности позволяет нарушителю Закона о госязыке  право использовать для общения с инспектором язык, который он понимает и на котором способен общаться. Или же безвозмездно использовать услугу переводчика.

- А по закону такой переводчик быть должен?

- Необходимость предоставления такого переводчика оценивает в процессе языковой проверки само должностное лицо, которое эту проверку проводит.

 - Сколько жалоб на незнание латышского языка  иностранными гражданами, трудоустроенными в Латвии, Центр получил за прошлый год?

- В прошлом году их было около 80, в основном на работающих в сфере обслуживания. Возможно, это были  граждане третьих стран.

В 2024 году  за неиспользование госязыка в предусмотренном для данной профессии объеме при исполнении своих должностных обязанностей административно наказано  218 человек, занятых в сфере обслуживания:

63 из них - продавцы и кассиры,

43 - работники сферы общественного питания,

11 - бармены и администраторы,

7  - парикмахеров и представители других профессий. 

Если Центр госязыка констатирует, что человек, работающий в сфере обслуживания не использует государственный язык в объеме, предусмотренном для работы на занимаемой должности, он может быть наказан административно - может получить предупреждение или денежный штраф (в размере от 35 до 700 евро).

- В отношении сотрудников-иностранцев, оштрафованных за недостаточное владение латышским, за лишением места работы, следует и лишение вида на жительство?  

- В каких случаях лицу могут аннулировать вид на жительство, можно ознакомиться на сайте Управления гражданства и миграции. Неиспользование латышского языка в этот список причин не входит.

Сколько же всего гастарбайтеров в Латвии?

Данные УГМ

По данным  lvportal,  который ссылается на статистику УГМ, в 2023 году работодатели зарегистрировали в Госагентстве занятости  87 330 вакансий, по информации на домашней странице  этого ведомства.

Больше всего вакансий в прошлом году было в отраслях строительства и недвижимости (36%), в сфере транcпорта/логистики  (17%) а нтакже на производстве (13% от общего числа вакансий).

На конец декабря 2023 года в Латвии было зарегистрировано 50 344 безработных -это  5,7% от числа экономически активных жителей.

По данным УГМ, число выданных иностранцам разрешений на работу в Латвии с 2018 года возросло почти вдвое - с 11 до 20 тысяч.

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