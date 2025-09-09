Ценой 21 жизни люди вернули себе соцсети и свергли премьера: это где ж такая революция?

С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет. Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

В Непале социальными сетями пользуются миллионы человек, самой популярной платформой считается Instagram. По словам пользователей, соцсети нужны им не только для развлечений или потребления новостей, но и для бизнеса.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Хватит!» и «Покончим с коррупцией!». Многие участники акции сказали, что вышли против авторитарных методов властей своей страны. По их словам, правительство погрязло в коррупции и не выполняет своих обещаний по решению экономических проблем страны.

Одна из протестующих Сабана Будатоки заявила Би-би-си, что запрет социальных сетей стал последней каплей, поводом для масштабной акции, но не единственной причиной.

«Я думаю, что в центре внимания не запрет социальных сетей как таковой, а общая коррупция, — объясняет она. — Мы хотим вернуть себе нашу страну — мы пришли остановить коррупцию».

Другой протестующий заявил, что запрет на соцсети преследовал цель «заставить их замолчать», поэтому люди пришли, чтобы прозвучал их голос против беззакония, и они будут продолжать это делать, пока не наступят перемены.

И вот итог: премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с событиями последних суток: антиправительственными протестами, в результате которых погиб 21 человек.

Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером в понедельник «в ответ на требования Поколения Z».

Корреспондент агентства AFP в Непале сообщает, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

Этот доступ был в последние дни закрыт после того, как Верховный суд предписал правительству заблокировать 26 популярных в мире и Непале соцсетей, если они в семидневный срок не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из наиболее популярных сетей регистрироваться не пожелала.

Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.

Интересно, что правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И ушедший в отставку премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.