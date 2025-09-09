Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ценой 21 жизни люди вернули себе соцсети и свергли премьера: это где ж такая революция?

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 15:10

Мир 0 комментариев

В понедельник тысячи протестующих вышли на улицы непальской столицы, в том числе к зданию парламента в Катманду, чтобы выразить возмущение решением властей запретить в стране такие платформы, как Facebook, X и YouTube, а также в связи с общим недовольством властями. Полиция применила водометы, дубинки и резиновые пули.

С пятницы пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформам, хотя некоторые используют VPN, чтобы обойти запрет. Свободный доступ к интернету и социальным сетям крайне важен для туристической отрасли Непала, составляющей большую статью дохода страны.

В Непале социальными сетями пользуются миллионы человек, самой популярной платформой считается Instagram. По словам пользователей, соцсети нужны им не только для развлечений или потребления новостей, но и для бизнеса.

Демонстранты несли плакаты с лозунгами «Хватит!» и «Покончим с коррупцией!».  Многие участники акции сказали, что вышли против авторитарных методов властей своей страны. По их словам, правительство погрязло в коррупции и не выполняет своих обещаний по решению экономических проблем страны.

Одна из протестующих Сабана Будатоки заявила Би-би-си, что запрет социальных сетей стал последней каплей, поводом для масштабной акции, но не единственной причиной.

«Я думаю, что в центре внимания не запрет социальных сетей как таковой, а общая коррупция, — объясняет она. — Мы хотим вернуть себе нашу страну — мы пришли остановить коррупцию».

Другой протестующий заявил, что запрет на соцсети преследовал цель «заставить их замолчать», поэтому люди пришли, чтобы прозвучал их голос против беззакония, и они будут продолжать это делать, пока не наступят перемены.

И вот итог: премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку в связи с событиями последних суток: антиправительственными протестами, в результате которых погиб 21 человек.

Как сообщила непальская пресса со ссылкой на министра коммуникаций Притхви Суббу Гурунга, решение об отмене запрета было принято вечером в понедельник «в ответ на требования Поколения Z».

Корреспондент агентства AFP в Непале сообщает, что доступ ко всем соцсетям в стране восстановлен.

Этот доступ был в последние дни закрыт после того, как Верховный суд предписал правительству заблокировать 26 популярных в мире и Непале соцсетей, если они в семидневный срок не зарегистрируются в Министерстве коммуникаций и информационных технологий и не согласятся на мониторинг контента. Ни одна из наиболее популярных сетей регистрироваться не пожелала.

Свое решение в отношении соцсетей власти объясняли необходимостью борьбы с фейками, разжиганием ненависти и онлайн-мошенничеством.

Интересно, что правительство Непала сформировала коалиция основных политических сил: Коммунистической (объединенной марксистско-ленинской) партии и социал-демократического Непальского Конгресса с участием еще двух партий. И ушедший в отставку премьер-министр Кей-Пи Шарма Оли, и министр коммуникаций Притхви Субба Гурунг — коммунисты, как и еще семь из 22 членов правительства.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

