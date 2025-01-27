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Ценность семьи и важность работы: Mēness aptieka получила награду Фонда интеграции общества

Новости партнеров Редакция PRESS 27 января, 2025 14:51

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Mēness aptieka отмечена наградой Фонда интеграции общества (SIF) как Ģimenei draudzīga darbavieta.

«Работа на аптечном предприятии гипер-ответственна, — считает директор по персоналу Mēness Aptieka Байба Педраудзе. — Ведь фармацевтическая помощь, оказываемая клиентам аптек, затрагивает самое важное для человека и его близких — здоровье. Поэтому наши сотрудники работают с чувством выполнения особой миссии. Мы же, как предприятие, каждый день заботимся об их благополучии, стараясь вникать в потребности каждого члена коллектива и находя подходящие решения».

Сотрудники Mēness Aptieka всегда в курсе последних новостей и важных событий, их информируют дигитально и другими способами. Компания предоставляет работникам различные формы обучения, например, регулярные курсы повышения квалификации.

Фондом интеграции общества также была отмечена инициатива Mēness aptieka по поддержке семейных клиентов  в рамках программы Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Mēness Aptieka организует различные мероприятия для сотрудников и членов их семей. Проведенные компанией тренинги, семинары, медицинское страхование и многое другое, что есть на предприятии, также свидетельствует о поддержке благосостояния сотрудников.

«При содействии работодателя сотрудники Mēness aptieka имеют возможность вести здоровый образ жизни, например, регулярно проходить медицинские профосмотры, питаться здоровой пищей на работе и быть физически активными. Наша компания заботится о поддержании баланса между работой и личной жизнью своих сотрудников, предлагая различные формы работы, такие, как гибкий график и неполный рабочий день; возможность работать ближе к дому. На рабочем месте есть комната отдыха. Мы делаем благодарственные подарки для сотрудников по случаю рождения детей, поступлению ребенка в первый класс, на рубеже года и других, – говорит Байба Педраудзе.

В качестве еще одного позитивного примера она приводит существующую в Mēness aptieka возможность работать недалеко от дома. Все члены коллектива компании имеют медицинскую страховку и могут слушать онлайн-лекции о психическом здоровье и балансе между работой и личной жизнью. На протяжении 9 лет компания инвестирует в программу обучения помощников фармацевтов и подготовленные таким образом молодые специалисты оказывают важную поддержку в повседневной работе аптек.

На предприятии приветствуется карьерный рост: при желании фармацевты становятся заведующими аптеками и затем — региональными менеджерами, а другие занимают новые должности в офисе.

Сотрудники Mēness aptieka ценят возможность быть вовлеченными в сферу социальной ответственности компании как профессионально, так и эмоционально, участвуя в множестве мероприятий. Это поддержка параспортсменов, пожилых людей и других социальных групп. Кроме того, команда Mēness aptieka вместе с семьями активно участвует в забегах на тропе Stirnu buks и Рижском марафоне Rimi.

СПРАВКА. Программа Ģimenei draudzīga darbavieta, реализуемая Фондом интеграции общества (SIF), предоставляет работодателям возможность оценить практику дружелюбного отношения к семье на предприятии, а также оказывает поддержку в регулярном развитии рабочих мест.

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