Цена нефти Brent обвалилась до минимума с 2021 года

На фоне тотальных импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, и ответных мер Китая цена нефти марки Brent обвалилась до минимума с 2021 года. Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу, 4 апреля, рухнула на 8,02 процента и на минимуме опустилась до 64,35 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 мск. В предыдущий раз нефть была дешевле 65 долларов более 3,5 года назад - 23 августа 2021 года.

За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59 процента. Падение началось после того, как 2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из 183 стран. Они составят от 10 до 50 процентов для разных государств. Трамп объяснил принятые меры необходимостью восстановления экономики США, которая в течение последних лет "подвергалась разграблению, насилию и расхищению нациями близкими и далекими, как друзьями, так и врагами".

На падении нефтяного рынка также сказались планы ОПЕК+ увеличить объемы добычи сырья в мае на 411 тысяч баррелей в сутки вместо планировавшихся ранее 135 тысяч баррелей. 4 апреля нефтяные котировки ускорили падение на новости о том, что Китай введет ответные пошлины в размере 34 процентов на всю продукцию из США. Эти меры вступят в силу 10 апреля.

Последствия для российского бюджета

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов назвал происходящее на нефтяном рынке "идеальным штормом". Он констатировал наличие серьезной угрозы для российского бюджета, ориентированного в значительной мере на мировые цены на нефть. По словам Чернова, обвал на мировом рынке нефти приведет к падению цен на российские сорта и, соответственно, к снижению налоговых поступлений.

По данным Минэкономразвития, средняя цена нефти Urals в марте составила 58,99 доллара за баррель. Средняя цена Brent в том же месяце была 72,5 доллара за баррель. Таким образом, дисконт Urals к Brent - 13,51 доллара. При его сохранении Urals сейчас может стоить меньше 52 долларов за баррель. Это минимум с первого квартала 2023 года, когда среднемесячная цена Urals, рассчитываемая для налогов, составляла около 49 долларов за баррель.

Причем тогда это была минимальная цена для российского бюджета за все время войны России против Украины. Затем мировые цены и вместе с ними российские восстановились. Но сейчас прогнозы становятся все менее оптимистичными. "В текущей ситуации спрос на нефть может снизиться на 2-3 процента, что приведет к снижению цен на Brent до 60-65 долларов за баррель. Для России как одного из крупнейших экспортеров нефти эти изменения могут оказать серьезное влияние на бюджетные доходы и экономическую стабильность", - отметил Чернов.