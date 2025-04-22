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Цена на золото впервые в истории превысила 3500 долларов США

© Deutsche Welle 22 апреля, 2025 14:32

Мир 0 комментариев

Цена на золото на утренних торгах во вторник, 22 апреля, впервые превысила 3500 долларов США за тройскую унцию (порядка 31,1 грамма). Это на два процента больше, чем накануне. Цена на драгоценный металл 21 апреля уже выросла на три процента по сравнению с показателем, зафиксированным в конце прошлой недели.

Аналитики, на которых ссылается агентство dpa, отмечают, что причиной рекордного подорожания золота стали резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Глава Белого дома потребовал от Пауэлла как можно скорее снизить процентную ставку, назвав его "Мистером Слишком Поздно" и "величайшим неудачником". По мнению Трампа, снижение процентной ставки даст импульс американской экономике. Сам Паэулл отказывается идти на этот шаг. Глава ФРС опасается еще больше разогнать инфляцию, рост которой может спровоцировать ужесточение таможенных пошлин, начатое Белым домом.

В администрации Трампа заявили, что проверят, есть ли у президента США законное право уволить Пауэлла с поста главы ФРС. Подобное решение главы Белого дома стало бы "беспрецедентным шагом", отмечает агентство AFP. В самой ФРС, выполняющей в Соединенных Штатах роль центрального банка, говорят, что это невозможно, поскольку она юридически независима от исполнительной власти.

Слова Трампа об инфляции в США расходятся со статистикой

Президент США утверждает, что инфляции в стране сейчас нет вовсе, хотя в марте потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 2,4 процента в годовом исчислении. Цены вырастут еще больше, предупреждают эксперты, если американский бизнес переложит на покупателей издержки, вызванные подъемом пошлин на ввоз иностранной продукции в США. О введении повышенных тарифов на поставки из многих стран мира Трамп объявил 2 апреля, но неделю спустя отложил реализацию этой меры на 90 дней в отношении большинства государств. Отсрочка не затронула китайские товары.

Эксперты опасаются, что агрессивная экономическая политика Вашингтона может привести к общемировой рецессии. Золото в такой ситуации выглядит одной из самых надежных инвестиций. С конца марта цена на драгоценный металл выросла почти на 12 процентов. Всего с начала года золото подорожало уже примерно на треть, за 2024 год рост цены составил 27 процентов.

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«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

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Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

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Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

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Важно 20:40

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В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

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«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

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«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

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Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

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Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

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Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

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Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

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