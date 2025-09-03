Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Целуем, ваше правительство: как государство берёт «в долг» у пенсионеров и не возвращает (2)

Редакция PRESS 3 сентября, 2025 08:39

LETA

Бывший депутат Сейма от ЗаПЧЕЛ Юрий Соколовский на своей странице в Facebook опубликовал результаты собственного "расследования" и выяснил, что правительство Латвии уже долгие годы берет в долг у пенсионеров.

"Я никак не мог понять, почему латвийское правительство так упорно старается сократить расходы социального бюджета. При том, что после повышения пенсионного возраста он уже много лет в плюсе и имеет миллиардные накопления (кстати, спонсоры этих накоплений — те люди, которые получили право ухода на пенсию лишь в 65 лет, а не раньше).
У Латвии есть два бюджета:

• Основной бюджет — из него финансируются образование, медицина, оборона и многое другое. Он хронически дефицитный и постоянно тратит больше, чем собирает.

• Специальный (социальный) бюджет — формируется только из социальных взносов (социального налога) и предназначен исключительно для пенсий и ряда социальных выплат. По закону из него нельзя тратить деньги на другие цели.

Обратился к документам — и вот что выяснил. К началу 2025 года общий объём накоплений социального бюджета достиг 2,37 миллиарда евро и продолжает увеличиваться.

За эти деньги можно было, например:
• поддержать нынешних пенсионеров через индексацию пенсий в большем объёме;
• не перекидывать отчисления со второго уровня накопительной пенсии на первый;
• увеличить минимальную пенсию;
• повысить пенсионный возраст позже или не так резко, как это было сделано и многое другое.

Оказалось, что за многие годы значительная часть из 2,37 млрд накоплений социального бюджета уже «одолжена» основному бюджету через договоры между Госкассой и Министерством благосостояния (управляющим социального бюджета). Формально за этот «депозит» даже платятся проценты, но фактически эти деньги безвозвратно потрачены.

Основной бюджет не имеет возможности без существенных жертв их вернуть. Вспомним недавнюю мучительную попытку правительства сократить расходы на 170 миллионов евро. Эти муки я описывал в своём предыдущем посте. А теперь представим, что им надо вернуть два миллиарда…

Это как если бы вы регулярно одалживали деньги своему знакомому. Он пишет вам расписки и платит проценты. Но вот вам понадобились деньги для крупной покупки, а он, вместо того чтобы вернуть долг (у него нет денег, ведь он постоянно тратит больше, чем зарабатывает, и имеет другие долги), он требует от вас снизить ваши, подчеркиваю, ваши расходы.

Так и правительство: когда на пенсию выйдет многочисленное поколение 1960-х, расходы резко вырастут, и деньги понадобятся. Но правительство этот заём в полном виде вернуть уже не сможет. Поэтому остаётся единственный выход — заранее сокращать расходы соцбюджета. Что оно уже начало делать. Поэтому оно:

• переносит часть взносов со второго пенсионного уровня на первый,
• увеличивает минимальный стаж для получения пенсии,
• ищет другие способы «оптимизации», например, рассматривает новое повышение пенсионного возраста и т. д.

Есть ещё один нюанс. Этот «заем» официально не считается государственным долгом, хотя по сути им является. Нужно сказать, что в практике экспроприации пенсионных денег под видом займа поучаствовали уже несколько латвийских правительств.

Что делать? (на тот редкий случай, если у нынешнего правительства проснётся совесть)
Во-первых, правительство должно начать с открытости: опубликовать договоры и обнародовать размер «одолженных» сумм. Чего оно сейчас, по понятным причинам, не делает.

Во-вторых, необходимо сократить расходы основного бюджета: урезать разросшееся чиновничество и другие траты, которые страна объективно не может себе позволить в нынешнем финансовом состоянии.

А если этого не делать, то выйти к народу и честно сказать: «Дорогие нынешние и будущие пенсионеры, мы ваши деньги растратили и вернуть уже не можем. Из-за этого вам придется затянуть пояса. Но нас надо в очередной раз понять и простить. Целуем, Ваше правительство»", - пишет Сокловский.

Напомним, что в Латвии в 2025 году пенсионный возраст был увеличен до 65 лет. Он повышался с 2014 года.

