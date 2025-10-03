Труп нашли случайно — на даче в Гарупе: преступления 1980-х

Труп в дачном туалете

Ни суду, ни следствию так и не удалось точно установить, в какой день и час случилась эта трагедия. Известно только, что погожим весенним днем 5 апреля 1987 года хозяйка одной из дач приехала в Гарупе и сразу заподозрила неладное: во многих домиках были выбиты стекла, в сухом туалете на ее огороде виднелось нечто, завернутое в незнакомую ткань. Женщине подумалось: вот и тюк с наворованным. Но копаться в чужих вещах не стала, сообщила дежурному по поселку. Тот пошел проверить, тронул тюк, а там - полуразложившийся труп. Так стало известно, что в дачном кооперативе «Архитектс» произошло убийство.

На место трагедии тут же выехали работники милиции и прокуратуры Рижского района. Розыск возглавил начальник отдела полковник милиции А. Вазнис.

О личности убитого ничего не было известно: ни документов, ни записной книжки у него при себе не было. По соседству с участком, где стоял туалет, на кухне, веранде, во всех других дачных помещениях всюду были следы крови. Поиск на местности тоже не дал результатов: погибший никому в этом поселке не был знаком, да и ничего подозрительного не обнаружилось в окрестных дачах. Но в поле зрения следствия попала группа подростков - любителей езды на мопедах.

Они рассказали, что видели троих посторонних мужчин - все в татуировках, пьяные. И с ними был поселковый мальчишка Славик. Один, в наколках, еще сказал тогда о Славке: «Это наш друг. Кто его обидит, будет иметь дело со мной».

Выяснилось, что по соседству у одного пенсионера летом гостит внук Слава. Парня нашли в Риге, приступили к расспросам. Оказалось, что в подозрительной компании действительно видели его, но он, как на грех, ни одного из троицы не знает. Ни имен, ни фамилий, только клички: Джага, Маэстро, Принц.

Троицу задержали быстро

Еще шли не дни, а часы с начала поисков, когда в служебный кабинет полковника Вазниса привели мать убитого и она стала рассказывать о своем сыне. Вскоре опознали и задержали Юриса (Принца), и он, объявив о своей явке с повинной, рассказал всю эту страшную историю, назвал других участников кровавой расправы.

"Мы пытались обогнать время не только потому, что убийцы гуляли на свободе и это было чревато новыми, не менее страшными преступлениями, - рассказывал Алоиз Владиславович Вазнис. - Но с профессиональной точки зрения упущенное время - это притупившаяся память возможных свидетелей. Вот почему мы работали день и ночь, не помышляя об отдыхе.

Стоило только зацепиться за первую ниточку, - продолжает Алоиз Владиславович, - и весь клубок начал разматываться очень быстро: через три дня у Рижского центрального универмага был арестован Маэстро. Правда, немало хлопот доставил нам Джага. Стало известно, где он скрывается. Приехали брать. Там к дому ведет довольно длинная дорога, отходящая от шоссе. Эта дорога кончается у дома. Дальше лес.

Приехали, а там никого. На двери замок висит. Только потом сообразили, что из дома далеко видно милицейскую машину. Это давало возможность заблаговременно уйти в лес с тыльной стороны хутора. Да и замок висел для маскировки: обитатели дома влезали в окно, а для постороннего получалось, что он пуст. Выждав некоторое время, дав этому странному хутору успокоиться, наши товарищи обложили его со всех сторон и взяли-таки Джагу. Теперь вся группа была в сборе, под надежной охраной. Можно было продолжать следствие".

Что произошло на даче

В начале марта 1987 года после удачной кражи в квартире проводницы вагона Иветты Т. троица уже не раз судимых личностей отправилась в вояж из Вентспилса. Первую ночь провели на Рижском вокзале. Вторую - в каком-то подвале. И вот однажды в фойе цирка они познакомились со Славой, который тоже разглядывал здесь яркие афиши. Слово за слово, поплакались пареньку: негде, мол, ночевать.

Слава сказал, что у его дедушки в Гарупе дача пустует. Так трое рецидивистов вместе с рижским пареньком оказались на даче пенсионера МВД. А там в подвале нашли огромные бутыли с домашним вином, запасы мясных консервов.

Попьянствовали ночь и поехали в Ригу проветриться. Вечером, уже без мальчишки (он увильнул от новой встречи), отправились ночевать и бражничать на «свою» дачу. На перроне разговорились с молодым мужчиной, одетым в новенькую японскую куртку, фирменные джинсы и еще во что-то такое же привлекательное. Тот был навеселе и, чуть помявшись, принял приглашение составить компанию.

Вчетвером приехали на ночлег. Затопили печь, стали таскать из подвала выпивку и закуску. Принц с новичком сели играть в очко.

«Я начал шулерничать, и это раздражало партнера», - скажет потом Принц. Однако тот снял с себя проигранную куртку, джинсы, туфли, рубашку. А потом возникла ссора, и вентспилсская троица набросилась на своего гостя. Били кулаками и ногами, чайником, самоваром, табуретом, садовыми ножницами-секатором. Маэстро устал первым и ушел спать. Оставшиеся продолжали свою кровавую работу. Устал и Джага. Принц последним добивал жертву. Наконец он тоже устал и пошел спать, а совершенно незнакомый ни ему, ни его стае человек еще стонал. Он умер, когда притомившиеся убийцы спали крепким сном.

Утром они бросили его головой вниз в подвал, немного прибрались на даче, поделили между собой его новенькую одежду и снова поехали проветриться в Ригу. Там встретили давнего знакомого Тигра, позвали с собой на дачу допивать пенсионерское вино. Тут и рассказали про убийство. Новый гость охотно помог вытащить труп из подвала, завернуть в украденную на соседней даче простыню и отнести в дощатый туалет. Снова стали пьянствовать, шарить по соседним дачам. В те времена они пустовали, так как дачники обычно поселялись в них только с началом летнего сезона и съезжали осенью.

Приговор

Убийцей признали только Юриса С. - Принца. Его осудили на 15 лет лишения свободы (первые пять - в тюрьме, остальные - в колонии строгого режима) и к 200 рублям штрафа с конфискацией имущества. Суд учел и ряд сопутствующих преступлений (кражи на дачах, сбыт краденого, мошенничество). Но эти сроки, согласно закону, были «поглощены» главной, 99-й статьей Уголовного кодекса, предусматривающей наказание вплоть до высшей меры. Юрису определили также принудительное лечение от алкоголизма.

Вторым в этой преступной «сцепке» шел Геннадий Т. - Джага. Суд посчитал, что он нанес погибшему только легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой расстройства здоровья. Но ему дали шесть лет за кражи на дачах и за ношение холодного оружия.

Последняя строчка в приговоре не имела никакого отношения к убийству на даче. 28-летнего парня задержали дружинники в Вецриге, когда он приставал к прохожим. Задержанного доставили в участок и во время досмотра нашли у него финский нож с широким лезвием.

В свою очередь Маэстро, он же Юрий К., равно как и Тигр (Гейдарс К.) тоже получили по шесть лет каждый, но за кражи на дачах. Что касается убийства, то и здесь суд решил, что обвиняемые причинили убитому только легкие телесные повреждения.

Для рижского паренька Славы знакомство с криминальными личностями закончилось только постановкой на учет в милиции.

Александр ВАЛЬТЕР