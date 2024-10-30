Труп на дороге: преднамеренное убийство или ДТП?

Две версии

Поздним ноябрьским вечером 1974 года на обочине проселочной дороги неподалеку от поселка Ругели случайный прохожий наткнулся на неподвижно лежащего человека. Свидетель оказался сознательным и, остановив попутку, доехал до ближайшего телефона-автомата и вызвал милицию. На место происшествия прибыла оперативная группа с экспертом и врачом. Медик констатировал смерть, заявив, что она наступила примерно 1-2 часа назад, то есть в 9-10 часов вечера.

Эксперт при осмотре тела обнаружил на куртке и брюках погибшего ромбовидный рисунок протектора шины автомобиля, образованный кристалликами льда. Хотя было довольно прохладно, но шапки или какого-нибудь другого головного убора возле трупа так и не нашли. Никаких документов у погибшего не было. Но его личность установили достаточно быстро.

Жители поселка опознали в покойном каменщика механизированной колонны Николая Г. Так возникло уголовное дело по факту его насильственной смерти.

Но что же произошло на окраине поселка - убийство с инсценировкой наезда или дорожно-транспортное происшествие? В пользу первой версии свидетельствовал следующий факт: согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала обширная рана на голове. При этом не исключалась возможность, что она могла быть нанесена рукой человека. Но и вторая версия тоже имела очень серьезное основание - тот самый след на одежде.

Следователь, которому было поручено вести это дело, прежде всего стал искать свидетелей происшествия или хотя бы тех, кто видел потерпевшего накануне. Важно было узнать, как провел Николай хотя бы последние сутки перед смертью. Возможно, здесь скрывалась разгадка преступления, его мотив?

И вот в папке уголовного дела появился протокол допроса учетчицы механизированной колонны Светланы И. Она рассказала, что слышала, как в тот роковой день условно осужденный Григорий С., работавший слесарем колонны, угрожал Николаю расправой.

Оказалось, что мужчины после работы выпивали в квартире общего знакомого и поругались. Хозяин квартиры сообщил, что гости ушли вместе по той самой грунтовке, где нашли мертвым Николая. В комнате у подозреваемого незамедлительно произвели обыск и нашли шапку, принадлежащую погибшему. Мало того, на шее у Григория обнаружили свежие ссадины и кровоподтеки.

Подозреваемый по существу дела ничего не рассказал, ссылаясь на то, что был сильно пьян и ничего не помнил. Но против него были весьма веские доказательства. Однако вскоре были собраны доказательства, подтверждающие вторую версию.

Нашли водителя «ГАЗ-69» (это был по современной классификации внедорожник, который тогда называли «газиком"), который, будучи в сильном подпитии, несколько раз в тот вечер ездил по грунтовке как раз на том участке, где был обнаружен труп. Шофер этого не отрицал и еще рассказал, что около 20 часов его остановил Григорий и попросил подвезти пьяного товарища домой. Но здесь возникло еще одно «но".

Эксперт установил, что след на одежде был оставлен грузовиком «ГАЗ-53». А судебно-медицинский эксперт выдал заключение, что на тело погибшего оказывалось давление такой величины, которое могло произвести колесо легковой машины. И «ГАЗ-69» вполне мог сойти за такую машину.

Вдобавок имевшийся на одежде след из кристалликов льда в морге попросту растаял. Фотографии, сделанные на месте происшествия, получились такого низкого качества, что на них почти ничего нельзя было рассмотреть.

Новое расследование

Следствие зашло в тупик, и по истечении установленного срока производство по делу было прекращено. Но оно поступило в МВД Латвии. Было решено откомандировать на место сотрудников из Риги.

Новое расследование начали с тщательного изучение всех материалов дела, допроса свидетелей. Выяснилась существенная деталь: судя по всему, в момент наезда на Николая автомобиль произвел резкий поворот влево. Очевидно, что водитель заметил на дороге человека и среагировал.

Один свидетель - художник-любитель - вспомнил, что следы на куртке пострадавшего хотя и напоминали ромбы, однако скорее носили волнообразный характер. Он на память даже воспроизвел рисунок протектора.

Параллельно было решено тщательно изучить личности подозреваемых. И оказалось, что на убийство они вряд ли были способны. Жена Григория рассказала на допросе, что в девятом часу вечера муж вернулся домой сильно пьяным. Из-за это возник семейный скандал, следствием которого и стали ссадины и кровоподтеки на шее супруга.

На повторном допросе тот показал, что не мог дотащить пьяного Николая домой и оставил его прямо на дороге, а шапку взял с собой, чтобы не украли.

Также подтверждалось алиби водителя «газика", так как его машина не имела никаких следов повреждения. К тому же всем участникам осмотра места происшествия были предъявлены типовые рисунки протекторов. Выяснилось, что след на теле погибшего был оставлен покрышкой от грузовика «ГАЗ-53», а не «ГАЗ-69». Но почему же тогда на трупе оказались столь слабые повреждения?

И эксперты установили, что если при наезде шофер резко выруливает влево, что подтверждалось показаниями понятого, то колеса правой стороны наполовину теряют силу. Дождались и повторного заключения патологоанатома. Он отметил, что повреждения на голове погибшего могли быть нанесены торцевым выступом карданного вала грузовика «ГАЗ-53».

Поиск грузовика

Из всех автомобилей «ГАЗ-53», приписанных к автохозяйствам Даугавпилсского района, выделили те, которые имели рисунок протектора требуемого образца. Внимание привлекли 30 машин. Но из них только одна находилась в день происшествия в районе поселка - водителя Евгения Л.

Из бухгалтерии комбината коммунальных предприятий, где он работал, изъяли путевой лист, доказывавший, что машина была именно в этом месте. Рисунок протектора колес полностью совпал с тем, который опознали понятые. Также удалось установить, что водитель на следующий день проговорился своей жене и товарищу, что наехал на человека. Их подробные показания записали на магнитофон.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска разыскали двух женщин, которые рассказали своим знакомым, что они видели, как машина наехала на лежащего мужчину, после чего, не сбавляя скорости, скрылась за поворотом.

Вызванные на допрос свидетельницы дали показания под протокол. Они также опознали автомобиль подозреваемого по характерной примете. Грузовик использовался для вывоза мусора и имел над кузовом кран. На выступе карданного вала нашли следы крови, совпадающей по группе с кровью погибшего.

Узнав, какие веские улики собраны против него, Евгений понял, что запираться бесполезно и рассказал всю правду. Он действительно в темноте не заметил лежащего на дороге пьяного, наехал на него и даже не остановился. За убийство он был приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Александр ВАЛЬТЕР