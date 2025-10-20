Три млн евро только за одни тормоза: почему в Риге нет своих трамваев?

20 октября в 10:00 завершается приём заявок на объявленный открытый конкурс «Реновация и модернизация тормозных колодок трамвая Škoda 15T». Информация о конкурсе доступна на сайте РС, а также в подсистеме электронных торгов Системы электронных закупок www.eis.gov.lv.

Компания RS закупает услуги по замене и модернизации тормозных колодок для трамваев "Škoda 15T". Предполагаемая стоимость контракта составляет 2 997 200,00 евро. Срок действия контракта – два года. Победитель определяется исключительно по наименьшей цене или только по оценке стоимости.

Такой объем закупки примечателен не только для латвийских компаний, специализирующихся на ремонте железнодорожного подвижного состава и модернизации узлов подвижного состава.

Реновация и модернизация трамваев и трамвайных узлов проводится практически во всех странах, где есть трамвайное движение, в цехах местных транспортных предприятий. В свою очередь, производство самих трамваев сосредоточено в Чехии, Германии, Франции, Испании, Польше, Швейцарии, Турции. В Латвии трамваи производятся только в Даугавпилсе – на Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе.

В европейских городах в основном продукция отечественного производства, в Риге – импортного.

Рига выделяется на фоне столиц многих стран-производителей трамваев тем, что использует не отечественные трамваи, как Даугавпилс и другие города, а трамваи марки Škoda, произведенные за рубежом, в Чехии. В сфере городского транспорта Латвийская Республика издавна питает пиетет к продукции чешского производства.

Сбор общедоступных данных о том, какие заводы производят трамваи и какие из них используются в европейских городах, показывает, что страны, имеющие собственные трамвайные заводы, используют значительно большую долю транспортных средств, производимых местными компаниями.

Например, трамваи моделей Škoda 15T, 26T, выпускаемые заводом Škoda Transportation, эксплуатируются в Праге, Братиславе, Риге, Хельсинки, а также в небольшом количестве в Конье (Турция), Мишкольце (Венгрия) и Эскишехире (Турция).

Трамваи моделей «Stadler Variobahn» и «Tango» швейцарского завода «Stadler Rail», имеющего также производственные мощности в Германии, Берлине, курсируют по улицам Берлина, Бохума, Эрфурта, Мюнхена (Германия), а в небольшом количестве также по улицам Бергена (Норвегия), Гетеборга (Швеция), Минска (Беларусь), Остравы, Кракова (Польша).

Трамваи Citadis французского производителя Alstom перевозят пассажиров в Париже, Бордо, Страсбурге, Лионе, Марселе (Франция) и в меньшей степени в Барселоне (Испания), Афинах (Греция), Дублине (Ирландия), Ноттингеме (Англия), Касабланке (Марокко), Рабате и Иерусалиме (Израиль).

Трамваи моделей Avenio и Combino немецкого производителя Siemens Mobility курсируют по улицам Мюнхена, Ульма, Бремена (Германия), а также в небольшом количестве по улицам Гааги (Нидерланды), Инсбрука, Вены (Австрия), Будапешта (Венгрия) и Дохи (Катар).

Трамваи модели «CAF Urbos» испанского производителя CAF («Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles») курсируют в Сарагосе, Севилье, Барселоне (Испания), Будапеште (Венгрия), Таллине, Стокгольме, Утрехте (Нидерланды), Белграде (Сербия), Кашеле (Ирландия), Бирмингеме (Англия), Кайсери (Турция).

Трамваи польского производителя PESA моделей «Swing», «Jazz» и «Twist» перевозят пассажиров в Варшаве, Гданьске, Кракове (Польша), Софии (Болгария), Киеве (Украина) и Москве (Россия).

Модели Durmazlar Panorama и SilkWorm турецкого производителя Durmazlar продаются в Самсуне, Бурсе, Конье, Коджаэли (Турция) и в меньшей степени в Ольштыне (Польша).

Специализированные городские транспортные издания отслеживают и обобщают публично заявленные жалобы или сообщения о различных повреждениях трамваев различных марок. Сами производители не публикуют официальную «таблицу отказов» трамваев.

На основании общедоступных отчетов транспортных компаний, публикаций в прессе и отчетов технических служб, а также из таких источников, как https://www.urbanrail.net; https://www.tramtravels.eu/en; https://www.railfaneurope.net; https://www.rigassatiksme.lv; https://www.tlt.ee; https://pid.cz; https://www.wienerlinien.at; https://www.uitp.org; https://ted.europa.eu; https://data.europa.eu, можно сделать выводы о безопасности технического состояния трамваев и их надежности в Европе.

Говоря о любимой рижанами компании «Škoda Transportation», следует отметить, что в Риге, Софии и Хельсинки в первые годы эксплуатации сообщалось о дефектах электроники и дверных систем. Эти трамваи оцениваются как умеренно надежные, поскольку после покупки были отмечены проблемы, но после гарантийного ремонта их техническое состояние стабилизировалось.

В CAF Будапешт и Стокгольм поступали жалобы на быстрый износ колёс и тормозных систем. Тем не менее, в целом продукция производителя оценивается как «хорошая». Она надёжна, но требует регулярного и тщательного обслуживания.

Жалоб на Siemens было немного, и они были незначительными. Говорят, что трамваи сделаны из высококачественных материалов. Правда, обслуживание у них дорогое, но в остальном они считаются очень надёжными.

На некоторые новые трамваи Alstom Citadis поступили жалобы. Они связаны с неисправностями датчиков и климат-контроля. Говорят, что эти трамваи очень надёжны, но дороги в эксплуатации.

Трамваи Stadler, как правило, считаются очень надёжными. Проблемы обычно возникают при низких температурах. В остальном они считаются очень надёжными. Старые модели PESA (особенно выпущенные в 2000–2010 годах) имели проблемы с трансмиссией и электроникой. Говорят, что они достаточно надёжны, но последние модели стали значительно надёжнее.

В моделях, экспортируемых компанией Durmazlar, например, в Польшу и Румынию, были получены жалобы на качество механических компонентов. Отмечается, что они имеют средние или низкие показатели надежности.

Трамвайный парк Риги нуждается в обновлении

В Риге низкопольные трамваи типа «Škoda 15T» составляют примерно 14% рижского трамвайного парка — 26 из 189 трамваев. Согласно данным, опубликованным на сайте «Railway Pro» и RS, общее количество трамваев в RS составляет 189 единиц. Из них 26 — низкопольные трамваи «Škoda»: 20 трёхсекционных и 6 четырёхсекционных.

Как напоминает «Railway-News», в 2016 году «Rīgas satiksme» заключило договор со «Škoda Transportation» на поставку 20 низкопольных трамваев «Škoda 15T» (этих трёхсекционных и четырёхсекционных).

Большинство из оставшихся 163–165 трамваев не являются низкопольными. Это старые модели, которые не приспособлены для людей с ограниченной мобильностью.

На сайте «BNN Baltic» («Сеть новостей») имеются упоминания о том, что некоторые из новых низкопольных трамваев «Škoda» простаивают годами — в качестве одной из проблем называются технические неисправности (например, тормозной системы, документации) и отсутствие комиссионных проверок.

В свою очередь, в годовых отчётах РС указывается, что трамвайный парк состоит примерно из 106 трамваев, из которых 46 — низкопольные, остальные — устаревшие модели, технически требующие повышенных затрат на обслуживание. Регулярной статистики РС о количестве трамваев, простаивающих или находящихся в ремонте в течение определённого периода времени, в открытых источниках нет.