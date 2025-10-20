Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Три млн евро только за одни тормоза: почему в Риге нет своих трамваев?

Neatkarīgā Rīta Avīze 20 октября, 2025 11:52

Латышские СМИ 0 комментариев

Политики Рижской думы получат возможность убедиться в том, присоединится ли находящееся под их политическим надзором муниципальное предприятие «Rīgas satiksme» (RS) к общим усилиям по развитию экономики нашей страны или, наоборот, будет склонна вернуть иностранцам сэкономленные рижанами деньги, об этом пишет Ритумс Розенбергс на портале nra.lv.

20 октября в 10:00 завершается приём заявок на объявленный открытый конкурс «Реновация и модернизация тормозных колодок трамвая Škoda 15T». Информация о конкурсе доступна на сайте РС, а также в подсистеме электронных торгов Системы электронных закупок www.eis.gov.lv.

Компания RS закупает услуги по замене и модернизации тормозных колодок для трамваев "Škoda 15T". Предполагаемая стоимость контракта составляет 2 997 200,00 евро. Срок действия контракта – два года. Победитель определяется исключительно по наименьшей цене или только по оценке стоимости.

Такой объем закупки примечателен не только для латвийских компаний, специализирующихся на ремонте железнодорожного подвижного состава и модернизации узлов подвижного состава.

Реновация и модернизация трамваев и трамвайных узлов проводится практически во всех странах, где есть трамвайное движение, в цехах местных транспортных предприятий. В свою очередь, производство самих трамваев сосредоточено в Чехии, Германии, Франции, Испании, Польше, Швейцарии, Турции. В Латвии трамваи производятся только в Даугавпилсе – на Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе.

В европейских городах в основном продукция отечественного производства, в Риге – импортного.
Рига выделяется на фоне столиц многих стран-производителей трамваев тем, что использует не отечественные трамваи, как Даугавпилс и другие города, а трамваи марки Škoda, произведенные за рубежом, в Чехии. В сфере городского транспорта Латвийская Республика издавна питает пиетет к продукции чешского производства.

Сбор общедоступных данных о том, какие заводы производят трамваи и какие из них используются в европейских городах, показывает, что страны, имеющие собственные трамвайные заводы, используют значительно большую долю транспортных средств, производимых местными компаниями.

Например, трамваи моделей Škoda 15T, 26T, выпускаемые заводом Škoda Transportation, эксплуатируются в Праге, Братиславе, Риге, Хельсинки, а также в небольшом количестве в Конье (Турция), Мишкольце (Венгрия) и Эскишехире (Турция).

Трамваи моделей «Stadler Variobahn» и «Tango» швейцарского завода «Stadler Rail», имеющего также производственные мощности в Германии, Берлине, курсируют по улицам Берлина, Бохума, Эрфурта, Мюнхена (Германия), а в небольшом количестве также по улицам Бергена (Норвегия), Гетеборга (Швеция), Минска (Беларусь), Остравы, Кракова (Польша).

Трамваи Citadis французского производителя Alstom перевозят пассажиров в Париже, Бордо, Страсбурге, Лионе, Марселе (Франция) и в меньшей степени в Барселоне (Испания), Афинах (Греция), Дублине (Ирландия), Ноттингеме (Англия), Касабланке (Марокко), Рабате и Иерусалиме (Израиль).

Трамваи моделей Avenio и Combino немецкого производителя Siemens Mobility курсируют по улицам Мюнхена, Ульма, Бремена (Германия), а также в небольшом количестве по улицам Гааги (Нидерланды), Инсбрука, Вены (Австрия), Будапешта (Венгрия) и Дохи (Катар).

Трамваи модели «CAF Urbos» испанского производителя CAF («Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles») курсируют в Сарагосе, Севилье, Барселоне (Испания), Будапеште (Венгрия), Таллине, Стокгольме, Утрехте (Нидерланды), Белграде (Сербия), Кашеле (Ирландия), Бирмингеме (Англия), Кайсери (Турция).

Трамваи польского производителя PESA моделей «Swing», «Jazz» и «Twist» перевозят пассажиров в Варшаве, Гданьске, Кракове (Польша), Софии (Болгария), Киеве (Украина) и Москве (Россия).

Модели Durmazlar Panorama и SilkWorm турецкого производителя Durmazlar продаются в Самсуне, Бурсе, Конье, Коджаэли (Турция) и в меньшей степени в Ольштыне (Польша).

Специализированные городские транспортные издания отслеживают и обобщают публично заявленные жалобы или сообщения о различных повреждениях трамваев различных марок. Сами производители не публикуют официальную «таблицу отказов» трамваев.

На основании общедоступных отчетов транспортных компаний, публикаций в прессе и отчетов технических служб, а также из таких источников, как https://www.urbanrail.net; https://www.tramtravels.eu/en; https://www.railfaneurope.net; https://www.rigassatiksme.lv; https://www.tlt.ee; https://pid.cz; https://www.wienerlinien.at; https://www.uitp.org; https://ted.europa.eu; https://data.europa.eu, можно сделать выводы о безопасности технического состояния трамваев и их надежности в Европе.

Говоря о любимой рижанами компании «Škoda Transportation», следует отметить, что в Риге, Софии и Хельсинки в первые годы эксплуатации сообщалось о дефектах электроники и дверных систем. Эти трамваи оцениваются как умеренно надежные, поскольку после покупки были отмечены проблемы, но после гарантийного ремонта их техническое состояние стабилизировалось.

В CAF Будапешт и Стокгольм поступали жалобы на быстрый износ колёс и тормозных систем. Тем не менее, в целом продукция производителя оценивается как «хорошая». Она надёжна, но требует регулярного и тщательного обслуживания.

Жалоб на Siemens было немного, и они были незначительными. Говорят, что трамваи сделаны из высококачественных материалов. Правда, обслуживание у них дорогое, но в остальном они считаются очень надёжными.

На некоторые новые трамваи Alstom Citadis поступили жалобы. Они связаны с неисправностями датчиков и климат-контроля. Говорят, что эти трамваи очень надёжны, но дороги в эксплуатации.

Трамваи Stadler, как правило, считаются очень надёжными. Проблемы обычно возникают при низких температурах. В остальном они считаются очень надёжными. Старые модели PESA (особенно выпущенные в 2000–2010 годах) имели проблемы с трансмиссией и электроникой. Говорят, что они достаточно надёжны, но последние модели стали значительно надёжнее.

В моделях, экспортируемых компанией Durmazlar, например, в Польшу и Румынию, были получены жалобы на качество механических компонентов. Отмечается, что они имеют средние или низкие показатели надежности.

Трамвайный парк Риги нуждается в обновлении

В Риге низкопольные трамваи типа «Škoda 15T» составляют примерно 14% рижского трамвайного парка — 26 из 189 трамваев. Согласно данным, опубликованным на сайте «Railway Pro» и RS, общее количество трамваев в RS составляет 189 единиц. Из них 26 — низкопольные трамваи «Škoda»: 20 трёхсекционных и 6 четырёхсекционных.

Как напоминает «Railway-News», в 2016 году «Rīgas satiksme» заключило договор со «Škoda Transportation» на поставку 20 низкопольных трамваев «Škoda 15T» (этих трёхсекционных и четырёхсекционных).

Большинство из оставшихся 163–165 трамваев не являются низкопольными. Это старые модели, которые не приспособлены для людей с ограниченной мобильностью.

На сайте «BNN Baltic» («Сеть новостей») имеются упоминания о том, что некоторые из новых низкопольных трамваев «Škoda» простаивают годами — в качестве одной из проблем называются технические неисправности (например, тормозной системы, документации) и отсутствие комиссионных проверок.

В свою очередь, в годовых отчётах РС указывается, что трамвайный парк состоит примерно из 106 трамваев, из которых 46 — низкопольные, остальные — устаревшие модели, технически требующие повышенных затрат на обслуживание. Регулярной статистики РС о количестве трамваев, простаивающих или находящихся в ремонте в течение определённого периода времени, в открытых источниках нет.

Обновлено: 20:30 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Онкология связана с ожирением
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Латвия: ответвление Via Baltica проложат
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать