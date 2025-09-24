Три года с программой Veselība: Латвия выбирает «Здоровье»! Новости партнеров Редакция PRESS 24 сентября, 2025 14:13 Новости партнеров

Созданная в сотрудничестве сразу нескольких предприятий программа здравоохранения Veselība является для жителей Латвии хорошей поддержкой, когда речь идет о главном – о здоровье.

Эту поддержку можно использовать при посещении врача, сдаче анализов в лаборатории и приобретении медикаментов или других аптечных продуктов. По данным Nielsen Consumer на 2025 год, карта лояльности Veselība пользуется наибольшей популярностью в здравоохранении.

За три года к программе лояльности партнеров (Mēness aptieka, Veselības centru apvienība (VCA) и Centrālā laboratorija) Veselība присоединились уже более 780 000 клиентов.

«Наше обязательство — обеспечить, чтобы созданная в нашем сотрудничестве уникальная программа Veselība поддерживала жителей Латвии в заботе о своем здоровье и здоровье близких. С картой клиента программы Veselība мы предоставляем жителям возможность получить дополнительные выгоды для здоровья, а также существенно сэкономить и облегчить повседневную заботу о здоровье.

Клиенты высоко ценят возможность, получая услуги фармацевтического ухода или здравоохранения, набирать пункты и пользоваться ими. Обобщенная нами информация свидетельствует о том, что клиенты Mēness aptieka использовали в среднем 80% накопленных пунктов. Этот показатель подтверждает, что они действительно полезны и программа активно используется и ценится среди населения. Особенно это важно для наших клиентов с уже поставленными врачами диагнозами, для которых карта обеспечивает дополнительные преимущества, поддерживая их ежедневную терапию и процесс покупки медикаментов», — комментирует председатель правления Mēness aptieka Вилма Ферклаф.

Председатель правления Veselības centru apvienība Ивета Лаце подчеркивает, что программа разработана таким образом, чтобы непрерывно расширять возможности индивидуального подхода к потребностям здоровья.

«Наша общая цель — способствовать профилактике, сделать лечение доступнее и усилить личную ответственность за здоровье. В сотрудничестве с партнерами программы Veselība мы также заботимся о просвещении населения в области здравоохранения, что помогло бы обеспечить возможность раннего выявления рисков для здоровья и более эффективного лечения хронических заболеваний. Значительная часть клиентов пользуется предложением программы Veselība, которая оказывает существенную поддержку пациентам с хроническими заболеваниями, обеспечивая более широкие возможности в процессе лечения и профилактики.

Мы продолжаем расширять возможности программы. Тот факт, что число ее пользователей постоянно растет, подтверждает высокий интерес общества и растущую заботу о своем здоровье», — подчеркивает Ивета Лаце.

Программа лояльности Veselība предлагает особые преимущества и в области лабораторных исследований. Клиенты могут воспользоваться накопленными бонусными пунктами при расчетах за анализы, что делает профилактические обследования более доступными.

«В этом году, отмечая трехлетний юбилей программы, мы предлагаем провести анализ уровня витамина D по особо дружественной цене. Из-за географического положения и климатических условий в Латвии дефицит витамина D является распространенной проблемой. При этом изначально эта нехватка может протекать без каких-либо симптомов, поэтому анализ — единственный надежный способ точно определить уровень витамина в крови и вовремя обезопасить себя от последствий дефицита. Добавим, что особое предложение праздничного месяца — лишь один из многих значимых примеров преимуществ реализуемой в партнерстве нескольких предприятий программы Veselība», — отмечает председатель правления Centrālā laboratorija Зане Кактиня.

Программа лояльности Veselība доступна уже более чем в 370 местах по всей Латвии — в Mēness aptieka (240), Centrālā laboratorija (108), Veselības centru apvienība (26). Рост пользователей программы Veselība был относительно стремительным и с прошлого года увеличился примерно на 150 000.

По данным исследовательской компании Nielsen Consumer за 2025 год, в здравоохранении страны наибольшей популярностью у клиентов пользуется именно карта лояльности программы Veselība, по показателям лишь немного уступая популярнейшим в Латвии картам лояльности предприятий розничной торговли. Например, из всех клиентов аптек в Латвии большинство — 63% — сказали, что у них есть карта программы Veselība.

Важно!

Программа Veselība создана таким образом, чтобы можно было по-прежнему пополнять возможности индивидуального подхода к потребностям здоровья, и для значительной части ее участников это значительная поддержка при хронических заболеваниях.

Отдельные преимущества применяются именно к клиентам с уже поставленными диагнозами заболеваний, такими как рассеянный склероз, гипертензия, астма, сахарный диабет.

Как это работает каждый день

Накопленные в программе пункты можно использовать, чтобы покрыть до 50% от цены услуги — например, за анализы уровня витамина D в Centrālā laboratorija или до 50% за консультацию врача в Veselības centru apvienība.

Программа включает в себя все услуги цикла амбулаторного здравоохранения, предлагаемые предприятиями здравоохранения — партнерами по программе: услуги и аптечные продукты для здоровья и профилактики, для диагностики и амбулаторного лечения, а также различные реабилитационные и другие услуги для поддержки здорового образа жизни.

Для подачи заявки на участие необходимо посетить один из филиалов Mēness aptieka, Centrālā laboratorija или клиник VCA.

Дополнительные бонусы в честь юбилея

В честь юбилея программы для клиентов VCA Veselība первый визит к кардиологу, электрокардиограмма с 12 отведениями (это полноценная диагностика), процедуры физиотерапии и другие услуги доступны со скидкой.

В свою очередь Mēness aptieka, заботясь о здоровье и благополучии участников программы, предлагает праздничные скидки на самые востребованные пищевые добавки и аптечную косметику.

Подробнее -- www.veselibaskarte.lv