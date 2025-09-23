За всю историю человечества люди боровшиеся с книгами, олицетворяли упадок и отказ от цивилизации. Поэтому я с таким удивлением прочитал новость, что г-жа Силиня едет в Гамбургский университет. То есть руками повышает налог на книги - на знания, а ногами идет в храм знаний. Разве не удивительно? Надо бы известить об этом руководство университета, чтобы оно подготовило ей достойную встречу.

Кстати, уроженцем Гамбурга является классик немецкой литературы Вольфганг Борхерт (1921–1947), чья пьеса «Вне двери» считается символом поколения, пережившего войну. У него есть одна цитата, которая звучит так: «Кто не чтит книгу, тот недостоин истины». Г-жа Силиня с ее отношением к книгам не достойна ни истины, ни Гамбургского университета".