Самые длинные очереди к врачу и высокие пациентские взносы — латвийцам не хватает денег на медуслуги

© Lsm.lv 24 сентября, 2025 08:16

0 комментариев

В Латвии самые длинные очереди в системе здравоохранения и одни из самых высоких пациентских взносов в Европейском союзе, к такому выводу пришли авторы исследования «Барометр экономики здравоохранения 2025». Финансирование отрасли заметно отстает от среднего уровня ЕС и в долгосрочной перспективе тормозит развитие экономики, отмечают эксперты.

Страна тратит на здравоохранение 4,6 % ВВП, тогда как средний показатель по ЕС — 7,3 %. В денежном выражении латвийской системе ежегодно не хватает около миллиарда евро, пояснил директор по рискам и рыночным исследованиям PowerHouse Latvia Мартиньш Варгулис.

По его словам, в исследовании выделены четыре проблемы: отношение к финансированию отрасли, само финансирование, доступность и качество услуг, а также доверие общества.

«Здравоохранение чаще всего рассматривается как статья расходов. Мы говорим — нужен миллиард. Но не добавляем, сколько миллиардов это вернет экономике. ВОЗ указывает: каждый эффективно вложенный евро может принести обратно 14 евро. Это требует изменения мышления, и его нужно внедрять и внутри отрасли», — подчеркнул Варгулис.

Он отметил, что из-за предотвратимых смертей экономика Латвии ежегодно теряет более миллиарда евро. При этом у страны самый низкий в ЕС показатель здоровых лет жизни, что отражается и на конкурентоспособности.

Среди выводов исследования:

в Латвии доступны только 18 % утвержденных в ЕС медикаментов;
самые длинные очереди в здравоохранении;
один из самых высоких уровней пациентских взносов в Европе.
Таким образом, система усиливает социальное неравенство, так как позволить себе услуги могут в основном люди с высокими доходами.

Проблемы усугубляются нехваткой медицинского персонала и низким уровнем доверия к отрасли. Согласно исследованию, только 8 % жителей считают, что средства в здравоохранении используются эффективно.

Председатель правления Ассоциации молодых врачей Янис Ветра подчеркнул:

«Основное внимание должно быть сосредоточено на профилактике и превенции. Базой должна стать первичная медицинская помощь. Только так можно предотвратить заболевания и связанные с ними последствия, ведь запущенные болезни обходятся чрезвычайно дорого».

Согласно «Основным положениям общественного здравоохранения на 2021–2027 годы», к 2027 году финансирование здравоохранения в Латвии должно достичь 6 % ВВП.

Комментарии (0)
Комментарии (0)
