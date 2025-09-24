Пожизненный запрет на рыбалку? Браконьер попался с крупным уловом

В улове нарушителя оказалось 401 рыба. Подсчитано, что ущерб рыбным ресурсам составил 9624 евро. Базовая такса за одну особь составляет 8 евро, однако в зависимости от места и времени незаконного промысла эта сумма может увеличиваться в три или пять раз.

В VVD отметили, что задержанный ранее попадал в поле зрения инспекции. Фиксация нарушения стала возможной благодаря заранее собранной и проверенной информации.

За незаконный вылов миног с помощью рыболовных орудий предусмотрен серьёзный штраф: для физических лиц — от 280 до 700 евро, для юридических — от 700 до 4300 евро. Кроме того, может быть введён запрет на пользование рыболовными правами сроком до двух лет или бессрочно. Если причинённый ущерб превышает 2500 евро, нарушение признаётся существенным, и может быть возбуждено уголовное дело.

Государственная служба охраны природы напоминает, что охрана рыбных ресурсов — общее дело. Каждый житель может помочь, сообщив о замеченных нарушениях по телефону +371 26338800 или через мобильное приложение Vides SOS.