Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

По его словам, чаще всего в совершении преступлений среди выходцев из третьих стран задерживаются граждане бывших советских республик. В Европейском союзе термин «третья страна» обозначает все государства, не входящие в ЕС.

Согласно собранным данным полиции за период с января по конец августа, наибольшее количество правонарушений совершают приезжие из Украины, России и Молдовы.

«Если говорить о более отдалённых странах, то выявлено 19 преступлений, совершённых гражданами Узбекистана. Далее следуют граждане Азербайджана с 18 преступлениями, Индии — с девятью, Казахстана — с 55, Киргизии — с восемью, Армении — также с восемью, Таджикистана — с семью, а гражданин Пакистана задержан по одному случаю», — сообщил Вегнер.

Он подчеркнул, что полиция видит тенденцию к формированию закрытых этнических групп, которые постепенно растут, и в ближайшем будущем «придётся считаться с последствиями». По его оценке, система контроля за нелегальными мигрантами в Латвии не до конца продумана и не всегда эффективна.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности (VDD) Эрик Цинкус рассказал комиссии, что Министерство внутренних дел готовит информационный доклад о мерах по ограничению миграционных рисков. В нём будут предложения по изменению законодательства, в том числе Закона об иммиграции и Закона о вузах. «Там будут даны конкретные задания по обучению персонала, обеспечению доступа к различным базам данных и службам», — отметил Цинкус.

По его словам, все вовлечённые службы понимают серьёзность рисков, связанных с нелегальной миграцией, однако слабым местом остаются ресурсы, включая кадры, поэтому работа над решением этих проблем продолжается.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA) в середине августа на пресс-конференции заявил, что призывает нелегальных мигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Вопрос миграции был одной из тем, на которых NA делала акцент в последней муниципальной предвыборной кампании. В четверг в Риге начнутся рейды по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные политиками NA.

Ранее начальник Госпогранслужбы Гунтис Пуятс признал, что Ратниекс явно преувеличивает масштабы проблемы нелегальной миграции в столице.