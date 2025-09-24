Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Появляются закрытые этнические группы: с ними придется считаться

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 18:41

ЧП и криминал 0 комментариев

В Латвии наблюдается тенденция к образованию замкнутых этнических сообществ среди приезжих, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и общественной сплочённости представитель Управления криминальной разведки Государственной полиции (ГП) Дмитрий Вегнер.

По его словам, чаще всего в совершении преступлений среди выходцев из третьих стран задерживаются граждане бывших советских республик. В Европейском союзе термин «третья страна» обозначает все государства, не входящие в ЕС.

Согласно собранным данным полиции за период с января по конец августа, наибольшее количество правонарушений совершают приезжие из Украины, России и Молдовы.

«Если говорить о более отдалённых странах, то выявлено 19 преступлений, совершённых гражданами Узбекистана. Далее следуют граждане Азербайджана с 18 преступлениями, Индии — с девятью, Казахстана — с 55, Киргизии — с восемью, Армении — также с восемью, Таджикистана — с семью, а гражданин Пакистана задержан по одному случаю», — сообщил Вегнер.

Он подчеркнул, что полиция видит тенденцию к формированию закрытых этнических групп, которые постепенно растут, и в ближайшем будущем «придётся считаться с последствиями». По его оценке, система контроля за нелегальными мигрантами в Латвии не до конца продумана и не всегда эффективна.

Заместитель начальника Службы государственной безопасности (VDD) Эрик Цинкус рассказал комиссии, что Министерство внутренних дел готовит информационный доклад о мерах по ограничению миграционных рисков. В нём будут предложения по изменению законодательства, в том числе Закона об иммиграции и Закона о вузах. «Там будут даны конкретные задания по обучению персонала, обеспечению доступа к различным базам данных и службам», — отметил Цинкус.

По его словам, все вовлечённые службы понимают серьёзность рисков, связанных с нелегальной миграцией, однако слабым местом остаются ресурсы, включая кадры, поэтому работа над решением этих проблем продолжается.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (NA) в середине августа на пресс-конференции заявил, что призывает нелегальных мигрантов в течение месяца покинуть Ригу и Латвию. Вопрос миграции был одной из тем, на которых NA делала акцент в последней муниципальной предвыборной кампании. В четверг в Риге начнутся рейды по выявлению нелегальных мигрантов, инициированные политиками NA.

Ранее начальник Госпогранслужбы Гунтис Пуятс признал, что Ратниекс явно преувеличивает масштабы проблемы нелегальной миграции в столице.

«Не ходить в школу — это не решение»: Мелбарде борется с прогульщиками

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Министр образования Даце Мелбарде (JV) предлагает бороться с большим числом пропусков занятий, введя более строгие правила их оправдания и усилив ответственность родителей.

Читать
Загрузка

Чаевые за круассан на вынос? Соцсети возмутились «американской модой» в Латвии

Бизнес 18:47

Бизнес 0 комментариев

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Оставляете ли вы чаевые, обедая в ресторане? Для многих это привычно и считается правилом хорошего тона. Но случай, с которым столкнулся латвийский пользователь Виестурс Лиепкалнс, вызвал у него недоумение — и настоящую бурю в соцсетях.

Читать

Ушла из жизни звезда «Розовой пантеры» Клаудия Кардинале

Важно 18:45

Важно 0 комментариев

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Итальянская актриса Клаудия Кардинале ушла из жизни во Франции, в городе Немур недалеко от Парижа, на 88-м году, в окружении своих детей. Об этом вечером 23 сентября агентству AFP сообщил её представитель Лоран Саври.

Читать

Мистическая пропажа: памятник латвийскому поэту лишился головы

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

В редакцию передачи «Bez Tabu» обратилась Лига, которая заметила, что памятник поэту Янису Зиемельниексу оказался повреждён. Жительницу Риги поразило увиденное на Рижском лесном кладбище — памятник любимому народом поэту теперь выглядит иначе: по неизвестным причинам у него исчезла стеклянная голова.

Читать

СГБ сделала видеоролик с инструкцией: что делать при теракте

Новости Латвии 18:31

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) подготовила видеоролик для повышения информированности общества о том, как действовать в случае террористического акта, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Читать

Хочу извиниться от имени Латвии: Херманис обратился к Трампу

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

«Трамп вчера в своей речи в ООН озвучил мои мысли и мысли большинства латышей. По всем пунктам. Я и сам не смог бы сказать лучше, спасибо. Наконец-то в этом доме кто-то набрался смелости высказать здравый смысл», — написал на своей странице в «Facebook» художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис, комментируя выступление президента США Дональда Трампа на вчерашнем саммите ООН.

Читать