Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Новые правила вызвали в Эстонии целую волну вопросов. Читатели портала Postimees.ee признались, что боятся получить штраф прямо в транзитной зоне рижского аэропорта, если не подали анкету вовремя.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выступил с разъяснением для жителей Эстонии и не только. На вопрос, будет ли система информировать МВД, если иностранцу откажут во въезде, он ответил: «Нет. Работает только принцип: за 48 часов до пересечения границы необходимо зарегистрироваться. Конечно, поданные данные проверяются в целях безопасности. Но если граждане третьих стран правильно заполняют анкету, проблем на границе не будет. Я уверен, что те, кто вносит данные в систему, не представляют угрозы национальной безопасности».

Департамент стратегической коммуникации МВД Латвии уточнил: новые правила распространяются на всех иностранцев, перечисленных в Иммиграционном законе, если у них нет латвийской визы или вида на жительство. Это касается и транзитных пассажиров, которые пересекают территорию Латвии по пути в другие страны, и лиц со статусом беженца.

Министерство подчёркивает: цель правил не в том, чтобы штрафовать пассажиров. «Главная задача — обеспечить выполнение требований и получить данные для защиты национальной и общественной безопасности. Каждый случай оценивается индивидуально, особенно в переходный период, когда иностранцы могли объективно не знать об этих обязанностях. Штраф применяется только как крайняя мера. В первую очередь человеку предлагают заполнить анкету», — говорится в разъяснении.

Контроль анкеты проводится при пересечении границы, но выборочные проверки возможны и в транзитной зоне аэропорта, а также в других местах, где нет постоянных пунктов пограничного контроля. За исполнением требований следят Государственная пограничная охрана и Государственная полиция.

В то же время для граждан Евросоюза, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии эти правила не действуют. Если у иностранца есть латвийская виза или вид на жительство, подавать анкету также не нужно.

В МВД напоминают: если иностранный гражданин нарушает латвийские законы, он несёт ответственность в соответствии с национальными нормативными актами. Новая система лишь помогает службам безопасности выявлять и предотвращать возможные угрозы.