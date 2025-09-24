Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 24. Сентября Завтра: Agris, Agrita
Доступность

Эстонцы испугались штрафов в рижском аэропорту — МВД Латвии объясняет новые правила

Редакция PRESS 24 сентября, 2025 10:46

Важно 0 комментариев

С 1 сентября 2025 года в Латвии вступили в силу новые правила въезда для граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси. Теперь, чтобы пересечь границу, необходимо как минимум за 48 часов до въезда подать специальную анкету. Её могут отклонить, и тогда человеку могут отказать во въезде. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.

Новые правила вызвали в Эстонии целую волну вопросов. Читатели портала Postimees.ee признались, что боятся получить штраф прямо в транзитной зоне рижского аэропорта, если не подали анкету вовремя.

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис выступил с разъяснением для жителей Эстонии и не только. На вопрос, будет ли система информировать МВД, если иностранцу откажут во въезде, он ответил: «Нет. Работает только принцип: за 48 часов до пересечения границы необходимо зарегистрироваться. Конечно, поданные данные проверяются в целях безопасности. Но если граждане третьих стран правильно заполняют анкету, проблем на границе не будет. Я уверен, что те, кто вносит данные в систему, не представляют угрозы национальной безопасности».

Департамент стратегической коммуникации МВД Латвии уточнил: новые правила распространяются на всех иностранцев, перечисленных в Иммиграционном законе, если у них нет латвийской визы или вида на жительство. Это касается и транзитных пассажиров, которые пересекают территорию Латвии по пути в другие страны, и лиц со статусом беженца.

Министерство подчёркивает: цель правил не в том, чтобы штрафовать пассажиров. «Главная задача — обеспечить выполнение требований и получить данные для защиты национальной и общественной безопасности. Каждый случай оценивается индивидуально, особенно в переходный период, когда иностранцы могли объективно не знать об этих обязанностях. Штраф применяется только как крайняя мера. В первую очередь человеку предлагают заполнить анкету», — говорится в разъяснении.

Контроль анкеты проводится при пересечении границы, но выборочные проверки возможны и в транзитной зоне аэропорта, а также в других местах, где нет постоянных пунктов пограничного контроля. За исполнением требований следят Государственная пограничная охрана и Государственная полиция.

В то же время для граждан Евросоюза, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии эти правила не действуют. Если у иностранца есть латвийская виза или вид на жительство, подавать анкету также не нужно.

В МВД напоминают: если иностранный гражданин нарушает латвийские законы, он несёт ответственность в соответствии с национальными нормативными актами. Новая система лишь помогает службам безопасности выявлять и предотвращать возможные угрозы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:05 24.09.2025
Силиня: в предвыборный год принять бюджет будет труднее
Bitnews.lv 1 час назад
«Rail Baltica» не вписался в бюджет
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: Rail Baltica очень сильно тормозит
Sfera.lv 1 час назад
Латвия: «ковид» чуток отступил, но это ничего не значит
Sfera.lv 1 час назад
Ассоциация: из-за инфляции страховые полисы не покрывают все расходы на медицину
Bitnews.lv 1 час назад
Финляндия: ограничения на одежду в школе
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: пора оснастить спецназ вертолётами
Sfera.lv 17 часов назад
Рига: фестиваль кислорода
Sfera.lv 5 дней назад
Загрузка

День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

Новости Латвии 10:44

Новости Латвии 0 комментариев

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Читать

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Важно 10:09

Важно 0 комментариев

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Читать

Невдалеке от королевского дворца в Осло прогремел взрыв

ЧП и криминал 10:05

ЧП и криминал 0 комментариев

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Во вторник в центре Осло прогремел взрыв неподалёку от университетского городка, примерно в полукилометре от королевского дворца и посольства Израиля. Пострадавших нет, серьёзных разрушений также не зафиксировано, сообщили власти Норвегии.

Читать

Премьер заявила, что госдолг будет расти. Почему?

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Рост государственного долга связан с необходимостью финансировать оборону, заявила премьер-министр Эвика Силиня в интервью TV3.

Читать

Гамбург должен закрыть двери перед Силиней: Андрей Козлов

Важно 10:00

Важно 0 комментариев

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

"Повышение налога на книги с 5 до 21 процента, которое готовит правительство Латвии под руководством Эвики Силини будет иметь вполне ожидаемые последствия. Ведь это означает, что книги Дикенса, Манна, Гюго станут дороже - а поскольку латвийский народ под чутким руководством нашего правительства и так является одним из самых бедных в ЕС - то и недоступнее, - считает издатель Андрей Козлов. 

Читать

Благополучие кур или потребителей? Сейм отложил рассмотрение закона о запрете клеточного содержания несушек

Новости Латвии 09:38

Новости Латвии 0 комментариев

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

У здания Сейма продолжается акция «Неделя в клетке», во время которой добровольцы по очереди садятся в металлический вольер, имитирующий промышленные условия содержания кур. «Конечно, тяжело. Холодно, тесно, спина болит. Но куры так проводят всю свою жизнь», — рассказала TV3 участница Паулa.

Читать