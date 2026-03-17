«Тренер ли я?» Оскорбленный наставник олимпийского призера вернет госпремию

19-летний спортсмен завоевал серебро в хафпайпе на играх в Милане и Кортине. За это достижение Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) совместно с государством предусмотрел премию в размере 70 000 евро для спортсмена и 35 000 евро для его наставника. Однако существует оговорка: у тренера должно быть профессиональное свидетельство, которого у Тыниса Сильдару нет. Поэтому ЭОК в порядке исключения выделил сумму из собственных средств.

Кроме того, олимпийское серебро обеспечивает на два года поддержку категории «А» от Team Estonia. В рамках этой поддержки ежемесячно выплачивается 2900 евро в зарплатный фонд, 2200 евро на подготовку и 2000 евро на нужды тренера.

Теперь Тынис Сильдару объявил, что отказывается как от единовременной премии, так и от ежемесячной поддержки, чтобы защитить сына. «Тренер – это звание на бумаге или реальная работа и результат?» – так он озаглавил свой пост в социальных сетях. «За последнюю неделю мне пришлось думать о самоопределении больше, чем когда-либо. Тренер ли я? На этапах Кубка мира Лыжный союз заявлял меня как тренера. На чемпионатах мира я был аккредитован как тренер. На Олимпийских играх я носил на шее карточку с пометкой «тренер» – информацию, которую сам ЭОК передал Международному олимпийскому комитету. В течение всего олимпийского цикла я ежедневно работал с Хенри. На олимпийском склоне я ехал за ним, оттачивал детали и давал обратную связь в реальном времени. Это работа, которую выполняет тренер. Это вклад, который реализовался в олимпийскую медаль. У Хенри нет другого тренера. Это знают конкуренты, и это подтверждает сайт Team Estonia, где мое имя четко указано в списке тренеров», – говорится в посте.

Больше всего Тыниса Сильдару смущает вопрос: кто же в итоге является тренером? Почему в один момент он подходит под эту категорию, а в другой – при выборе лучших по итогам года – уже нет?

«Я давно работаю в мире спорта. В Таллиннском университете я прошел общие дисциплины, но практика показала, что правила часто устанавливают ради самих правил. Иронично, что курсы и экзамены для получения профессиональной квалификации тренера выпадали именно на то время, когда мы с Хенри представляли Эстонию на соревнованиях», – рассуждает он.

Тынис Сильдару указывает на три пункта в положении о категории «Спортсмен года». «Если в прошлом году было достаточно соответствовать лишь одному критерию (допускался НАСТАВНИК номинанта на звание спортсмена года), то почему руководство ЭОК сразу после Олимпиады решило, что именно в этом году профессиональное свидетельство вдруг стало обязательным?» – задается он вопросом.

На самом деле ситуация не так однозначна. В положении не говорится, что достаточно одного критерия, но и не требуется прямого выполнения всех. При этом решение исполнительного комитета от начала 2020 года было предельно ясным и однозначно требовало наличия тренерской квалификации. Обосновал это тогдашний президент ЭОК Урмас Сыырумаа. Таким образом, самый весомый пункт Тынис Сильдару, по сути, не выполнил.

«Я искренне верю, что спорт должен объединять общество, а не раскалывать его. Однако сейчас ЭОК под руководством Керсти Кальюлайд выбрал путь конфликтов и нападок, привнеся в управление эстонским спортом личные симпатии и обиды. Это уже не руководство головной спортивной организацией Эстонии, а личный крестовый поход», – размышляет Тынис Сильдару.

«После первой медали Хенри на его дебютной Олимпиаде мы должны иметь возможность полностью посвятить себя основной работе – спорту высших достижений. Вместо этого нашей концентрации мешает необоснованная полемика о том, являюсь ли я «правильным» тренером или же кем-то, кого можно публично унижать.

Чтобы оградить Хенри и себя от этих непрекращающихся и унизительных обвинений, я решил вернуть премию ЭОК и отказаться от ежемесячной поддержки ТРЕНЕРА категории «А». Это мой принципиальный шаг. Я не хочу быть частью системы, где достижения вторичны. Я делаю это в надежде, что когда-нибудь эстонским спортом будут руководить честно, прозрачно и с искренним уважением к тем, кто реально работает на склоне и на площадке. Надеюсь, этот шаг также принесет спокойствие спортивным чиновникам и позволит им заняться более существенными вопросами».

В заключение Тынис Сильдару поблагодарил тех членов исполнительного комитета ЭОК, которые его поддержали.