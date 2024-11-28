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«Трамвай победил в конкурсе запахов: вонючие ведра, бомжи и рыба!» Такие вагоны по вечерам сжигают?

Редакция PRESS 28 ноября, 2024 21:00

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скриншот с видео

Неприятные запахи в общественном транспорте Риги стали поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Рижане жалуются, что вагоны трамваев, похоже, уже насквозь пропахли, и предполагают, что единственный вариант избавиться от этой напасти - сжечь вонючие вагоны!

"7. трамвай выигрывает конкурс запахов - я сажусь, дама несет 3 супер-вонючих ведра - сметана, соусы, помои? Следующая остановка - садятся 3 бомжа, я иду в другой конец. Следующая остановка - заходят 2 рыбака с рыбой, вонь на 3000%. Рижская дума, наверное, сжигает такие вагоны по вечерам", - возмущается в социальной сети Х Ансис Клинтсонс, описывая своей опыт езды в рижском общественном транспорте.

Как и ожидалось, в комментариях звучат различные мнения по поводу такого приключения. Некоторые комментаторы предполагают, что именно так можно познать смирение и принять себя такими, какие мы есть; другие смеются, что ездить в общественном транспорте можно только с зажатым носом.

- Не сжигают! Они продолжают так ездить. Вчера имел честь проехать на троллейбусе - что-то воняет, но никто не похож на бомжа - запах уже впитался.

- Я до сих пор помню, как в 2007-2008 годах, когда я жил на улице Матиса, я регулярно ездил в Межапарк на трамвае. Каждый вечер мне приходилось снимать с себя всю одежду, потому что блохи за это лето меня очень полюбили.

- На этой неделе по дороге домой с работы на троллейбусе, на той же остановке зашел бомж с соответствующим ароматом. На следующей остановке к маме подошла маленькая девочка, которая громко заявила, что именно поэтому ей нужна машина, громко спорила и спрашивала у мамы, почему люди не моются.

- Иногда люблю покататься на 7-м трамвае, это хорошее лекарство от высокомерия и гордыни, помогает ценить свою жизнь, скромность и уравновешенность.

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